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Почему дорожает подсолнечное масло, и какими будут цены

Растительные масла в октябре 2021 на мировом рынке показывают наибольшие темпы роста среди всех групп продуктов

сегодня, 16:22
Автор:

Елизавета Черных
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Стоимость подсолнечного масла в Украине может подскочить более чем на 10%. При этом цена продукции в ноябре уже взлетела до 63 гривен за литр. Таким прогнозом с изданием OBOZREVATEL поделилась аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. 

Почему дорожает подсолнечное масло, и какими будут цены

Подсолнечное масло - фото из открытых источников

Специалист отметила, что наша страна украинцы употребляют в разы меньше масла, чем страной производится. Так, более 90% продукции отечественного производства отправляется на экспорт. В связи с этим стоимость подсолнечного масла в Украине сильно зависит от мировых ценников, которые, в свою очередь, часто меняются. 

По информации FAO, растительные масла в октябре 2021 на мировом рынке показывают наибольшие темпы роста среди всех групп продуктов. 

Аналитик объяснила, что если прирост индекса цен на продукты питания в прошлом месяце составил 3%, то растительные масла — 9,6%. 

Литвин также добавила, что в 2021 году Украине удалось собрать хороших урожай семян подсолнуха, что поспособствует производству больших объемов масла, чем в 2020 году. 

"Эти противоположно направленные тенденции дают основания надеяться на стабилизацию цены на подсолнечное масло или хотя бы его незначительный рост (до 10%)", — добавил специалист. 

По информации Светланы Литвин, с начала ноября стоимость на растительное масло упала на 4%. Сейчас продукция стоит порядка 66 гривен за литр. Тенденцию колебания цены в разные стороны в диапазоне 3-5% эксперты наблюдают на протяжении нескольких месяцев.  

Ранее в материале издания "Комментарии" - производитель озвучил неутешительный прогноз цен на растительное масло в Украине. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-mozhet-podorozhat-vazhnyij-produkt-pitaniya-kak-i-pochemu.htm?_gl=1*u1megw*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzMyOTg1OC40MzAuMS4xNjM3MzI5OTU3LjA.&_ga=2.19465656.1687507308.1637221144-2
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