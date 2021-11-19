Почему дорожает подсолнечное масло, и какими будут цены

Стоимость подсолнечного масла в Украине может подскочить более чем на 10%. При этом цена продукции в ноябре уже взлетела до 63 гривен за литр. Таким прогнозом с изданием OBOZREVATEL поделилась аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Подсолнечное масло - фото из открытых источников

Специалист отметила, что наша страна украинцы употребляют в разы меньше масла, чем страной производится. Так, более 90% продукции отечественного производства отправляется на экспорт. В связи с этим стоимость подсолнечного масла в Украине сильно зависит от мировых ценников, которые, в свою очередь, часто меняются.

По информации FAO, растительные масла в октябре 2021 на мировом рынке показывают наибольшие темпы роста среди всех групп продуктов.

Аналитик объяснила, что если прирост индекса цен на продукты питания в прошлом месяце составил 3%, то растительные масла — 9,6%.

Литвин также добавила, что в 2021 году Украине удалось собрать хороших урожай семян подсолнуха, что поспособствует производству больших объемов масла, чем в 2020 году.

"Эти противоположно направленные тенденции дают основания надеяться на стабилизацию цены на подсолнечное масло или хотя бы его незначительный рост (до 10%)", — добавил специалист.

По информации Светланы Литвин, с начала ноября стоимость на растительное масло упала на 4%. Сейчас продукция стоит порядка 66 гривен за литр. Тенденцию колебания цены в разные стороны в диапазоне 3-5% эксперты наблюдают на протяжении нескольких месяцев.

Ранее в материале издания "Комментарии" - производитель озвучил неутешительный прогноз цен на растительное масло в Украине.

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