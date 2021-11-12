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Производитель озвучил неутешительный прогноз цен на подсолнечное масло в Украине

Ситуация на рынке усложняется давлением на себестоимость производственных составляющих

сегодня, 18:00
Автор:

Елизавета Черных
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Вследствие роста цен на энергоносители, в ближайшее время в стране можно будет встретить подсолнечное рафинированное масло стоимостью более 100 гривен за литр. Таким прогнозом с UBR поделился член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин. 

Производитель озвучил неутешительный прогноз цен на подсолнечное масло в Украине

Производитель озвучил неутешительный прогноз цен на подсолнечное масло в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, осенью 2021 цена на природный газ для предприятий подскочила практически в 2,5 раза. Хотя бы в результате этого фактора себестоимость производства для масложировых предприятий увеличится на 5-10%. 

Кроме того, ситуация на рынке усложняется давлением на себестоимость других производственных составляющих. Речь идет о гексановом растворителе, а также электроэнергии, которые выросли в цене практически на 25%. 

По словам Таршина, также наблюдается рост цен на транспортные расходы, материалы для фасовки и запасные части. 

Эксперт добавил, что все эти факторы приводят к тому, что предприятия вынуждены увеличивать стоимость конечного продукта. В результате роста цен на подсолнечное масло украинские производители могут потерять долю мирового рынка и снизить производственные объемы. 

"Однако стратегически от удорожания могут выиграть те предприятия, которые снизят зависимость от природного газа за счет модернизации производства", — подытожил специалист. 

Напомним, что последние две недели в Украине ознаменовались подорожанием некоторых продуктов питания от 9 до 14%. Такие показатели — начало сезонного увеличения стоимости, в частности, на овощи. 

Также, за последние пять месяцев цена на молоко в Украине увеличилась на 16%. Отмечается, что такой уровень стоимости на молоко-сырье существенно выше среднего показателя стран Евросоюза, о чем гласят данные Института аграрной экономики.


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Источник: https://ubr.ua/market/agricultural-market/podsolnechnoe-maslo-podorozhaet-sverkh-100-hrn-za-litr-otsenka-proizvoditelja-4009167
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