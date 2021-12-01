Спрос на свинину в Украине сокращается, а цены растут. Уже вторую неделю в стране наблюдается удорожание мяса на 5%, однако вскоре цена может повыситься еще больше. Кроме того, за 2021 год на 30% взлетели цены на курятину, подорожание которой продолжится и в дальнейшем. В связи с удорожание мяса, жители страны стали потреблять его меньше. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

В Украине падает спрос на мясо: как изменятся цены - фото из открытых источников

Из-за ситуации, которая сложилась на рынке, производители свинины ожидают рост цен закупки живца и в следующих месяцах. Специалисты прогнозируют, что цены вырастут минимум на 2,5% (до 48 гривен за килограмм) уже со следующей недели.

В частности, об изменении стоимости говорит эксперт по свиноводству Ассоциации животных Украины Ольга Махно. По ее словам, удорожание мяса связано с повышением цены на зерновые, которые используются как корм для свиней.

Кроме того, украинцы не доедают свинину, что также может сказаться на ее стоимости. Речь идет о платежеспособности жителей Украины покупать продукцию, а она все больше растет в цене. Специалист также предупредила, что увеличиться может и стоимость сала.

Отметим, что в Украине также будет расти и стоимость курятины. В свою очередь цены на мясо уже продемонстрировали рост на 30%. Аналитики отмечают, что производственные объемы курятины сокращаются впервые за десяток лет.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриана Пантюхова спрогнозировал, какие продукты питания будут расти в цене в декабре в стране. Так, специалист ожидает удорожания овощей, импортных фруктов и мясной продукции. В целом стоимость продуктов подскочит на 1,5-2,5%.





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