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В Украине падает спрос на мясо: как изменятся цены

Удорожание мяса связано с повышением цены на зерновые

сегодня, 11:20
Автор:

Елизавета Черных
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Спрос на свинину в Украине сокращается, а цены растут. Уже вторую неделю в стране наблюдается удорожание мяса на 5%, однако вскоре цена может повыситься еще больше. Кроме того, за 2021 год на 30% взлетели цены на курятину, подорожание которой продолжится и в дальнейшем. В связи с удорожание мяса, жители страны стали потреблять его меньше. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL. 

В Украине падает спрос на мясо: как изменятся цены

В Украине падает спрос на мясо: как изменятся цены - фото из открытых источников

Из-за ситуации, которая сложилась на рынке, производители свинины ожидают рост цен закупки живца и в следующих месяцах. Специалисты прогнозируют, что цены вырастут минимум на 2,5% (до 48 гривен за килограмм) уже со следующей недели. 

В частности, об изменении стоимости говорит эксперт по свиноводству Ассоциации животных Украины Ольга Махно. По ее словам, удорожание мяса связано с повышением цены на зерновые, которые используются как корм для свиней. 

Кроме того, украинцы не доедают свинину, что также может сказаться на ее стоимости. Речь идет о платежеспособности жителей Украины покупать продукцию, а она все больше растет в цене. Специалист также предупредила, что увеличиться может и стоимость сала. 

Отметим, что в Украине также будет расти и стоимость курятины. В свою очередь цены на мясо уже продемонстрировали рост на 30%. Аналитики отмечают, что производственные объемы курятины сокращаются впервые за десяток лет. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось,  экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриана Пантюхова спрогнозировал, какие продукты питания будут расти в цене в декабре в стране. Так, специалист ожидает удорожания овощей, импортных фруктов и мясной продукции. В целом стоимость продуктов подскочит на 1,5-2,5%. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsyi-stali-est-menshe-myasa-iz-za-vyisokih-tsen-produkt-podorozhaet-esche-bolshe.htm?_ga=2.67110807.748825878.1638135920-227395441.1620644266&_gl=1*uf8kbg*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY
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