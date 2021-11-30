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Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в декабре в Украине

Перед новогодними праздниками украинцы скупают продукты, что создает их временный дефицит

сегодня, 11:23
Автор:

Елизавета Черных
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По словам экономического эксперта в Ukraine Economic Outlook Адриана Пантюхова, стоимость продуктов питания в декабре в Украине увеличится на 1,5-2,5%. Об этом специалист сообщил изданию "Комментарии". 

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в декабре в Украине

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в декабре в Украине - фото из открытых источников

В частности, по прогнозу эксперта, украинцев ждет удорожание мяса, овощей и импортных фруктов. 

Адриан Пантюхов отмечает, что перед новогодними праздниками жители скупают продукты на рынках и в магазинах, тем самым создается их временный дефицит. 

"Учитывая, что сейчас происходит укреплении доллара по отношению к гривне (сейчас курс находится на уровне 27.1 UAH/USD с тенденцией к дальнейшему росту до 27.5-28.0 UAH/USD к концу года), в декабре вырастут цены на импортную продукцию, в частности на фрукты", — добавляет специалист. 

Кроме того, экономический эксперт подчеркивает, что стоимость продуктов увеличится в связи с ростом цен на электроэнергию и природный газ. Он отметил, что представители бизнеса, в отличие от бытовых потребителей, будут вынуждены платить гораздо больше. 

Напомним, что на протяжении 2021 года цены на продукты питания в Украине в основном росли, однако это еще не конец — эксперты прогнозируют увеличение стоимости куриных яиц до 40 гривен за десяток. Изменение цен может произойти в связи с удорожанием электроэнергии, являющейся основой при обогреве помещений с птицами. Производство становится нерентабельным и птицефабрики вынуждены сокращать его объемы. 

Кроме того, будет повышаться и стоимость курятины, которая уже подорожала на 30%. Впервые за десять лет аналитики наблюдают сокращение объемов производства мяса. 


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Источник: https://money.comments.ua/news/argo/dorozhaet-dazhe-poddelnoe-maslo-chto-budet-s-cenami-na-produkty-v-dekabre-688912.html
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