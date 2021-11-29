На протяжении 2021 года цены на продукты питания в Украине в основном росли, однако это еще не конец — эксперты прогнозируют увеличение стоимости куриных яиц до 40 гривен за десяток. Изменение цен может произойти в связи с удорожанием электроэнергии, являющейся основой при обогреве помещений с птицами. Производство становится нерентабельным и птицефабрики вынуждены сокращать его объемы. Об этом говорится в материале издания Znaj.юа.

Цены на куриные яйца в Украине взлетят: сколько будем платить - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что многие предприятия уже сократили количество кур, а некоторые и вовсе прекратили работу. В течение текущего года цена куриных яиц выросла с 22 до 30 гривен за десять штук. А ведь стоимость прямо зависит от тарифов и цен на корм. Сейчас же цены на эту продукцию колеблются от 28,90 гривен до 38,49 гривен, в зависимости от сети супермаркетов.

Отметим, что затраты на производство влияют и на цену курятины, которая за 2021 год уже выросла в цене на 30%. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин обратила внимание, что в Украине впервые за продолжительный период фиксируют сокращение производственных объемов мяса. Последние десять лет производство только росло. Цены, по прогнозу аналитика УКАБ, не остановят свой рост, особенно на кануне праздников.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику цен на продовольственные товары в Украине за две недели. Специалисты отметили, что рекордсменом изменения стоимости стал картофель. По состоянию на 25 ноября, средняя цена за килограмм овоща составляла 7,28 гривен. Этот показатель на 16% выше, чем две недели назад. В УКАБ изменения цен связывают с наступлением заморозков.





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