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Как изменились цены на продовольственные товары в Украине

Рекордсменом изменения стоимости стал картофель

сегодня, 15:34
Автор:

Елизавета Черных
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Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику цен на продовольственные товары в Украине за две недели. Результаты обнародованы на странице УКАБ в Facebook. 

Как изменились цены на продовольственные товары в Украине

Как изменились цены на продовольственные товары в Украине - фото из открытых источников

Специалисты отметили, что рекордсменом изменения стоимости стал картофель. По состоянию на 25 ноября, средняя цена за килограмм овоща составляла 7,28 гривен. Этот показатель на 16% выше, чем две недели назад. В УКАБ изменения цен связывают с наступлением заморозков. 

Вместе с картофелем растет стоимость и других овощей. Например, свекла сейчас стоит 10,90 гривен, а капуста — 7,31 гривен за килограмм, что на 13% и 7% соответственно выше показателя двухнедельной давности. В этом случае, подчеркивают в УКАБ, играет роль фактор сезонности, когда стоимость овощей начинает повышаться осенью и продолжает до новых урожаев. 

Также подскочила и цена на помидоры, в связи с тем, что на прилавках стали появляться тепличные или импортированные овощи. Средняя цена томатов сейчас составляет 42,33 гривны за килограмм. Это на 11% больше, чем стоимость две недели назад. 

При этом специалисты отмечают снижения цен на яблоки в связи с хорошим урожаем. А также удешевление гречневой крупы — сейчас ее цена на 4% ниже, чем две недели назад, и составляет 47,17 гривен за килограмм. 

В УКАБ отмечают, что среди продукции сферы животноводства наибольший рост стоимости показывает курятина, которая за две недели взлетела в цене на 4%. О причинах подорожания вы можете прочитать в материале портала. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. О причинах читайте в нашем материале.  




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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/
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