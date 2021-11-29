Дорожает даже поддельное масло: что будет с ценами на продукты в декабре

Эксперты озвучили прогноз цен на продукты на декабрь, рассказав, что подорожает или подешевеет, а также, может ли власть как-то повлиять на ситуацию.

Что будет с ценами на продукты в декабре - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Украинцы скупают продукты перед новогодними праздниками, что создает их временный дефицит

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов считает, что цены на продукты в декабре вырастут на 1,5-2,5%. По его словам, подорожают овощи, мясо, и импортные фрукты.



"Украинцы скупают продукты перед новогодними праздниками, что создает их временный дефицит, – поясняет Адриан Пантюхов. – Учитывая, что сейчас происходит укреплении доллара по отношению к гривне (сейчас курс находится на уровне 27.1 UAH/USD с тенденцией к дальнейшему росту до 27.5-28.0 UAH/USD к концу года), в декабре вырастут цены на импортную продукцию, в частности на фрукты".

Также эксперт подчеркивает, что цена на продукты однозначно вырастет и из-за роста цен на энергоносители. Ведь бизнес, в отличие от бытовых потребителей, вынужден будет платить за газ, тепло и так далее – куда больше…

Даже подделанное масло сегодня начало дорожать

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов прогнозирует рост цен на все товары. По его словам, этому способствуют и инфляция, и традиционный предновогодний ажиотаж.

"Даже подделанное масло сегодня начало дорожать. Товарищи подпольщики, имейте совесть! И так зарабатываете массово, еще и цены, как все поднимаете на 8-10%. Если ранее один из образцов подделанного масла стоил 35 грн, то сейчас — 37-40 грн. При этом по акции настоящее масло можно сейчас купить по такой же цене", – подчеркивает Максим Несмиянов.

Просадок цен он не предвидит ни на что:

"Разве что за рубежом найдут, к примеру, сальмонеллез в нашей курятине. Или по какой-то причине какая-то страна, импортирующая у нас яйца, их вдруг забракует. Тогда этих товаров станет больше на отечественном рынке, что способствует снижению цен на них, – поясняет эксперт. – Но это – вряд ли…"

Ранее на портале "Комментарии" — цены на куриные яйца в Украине взлетят: сколько будем платить.

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