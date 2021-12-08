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Как изменятся цены на продукты в Украине в 2022 году - ответ эксперта

В частности, в следующем году украинцы будут платить больше за мясо, овощи и хлеб

сегодня, 17:53
Автор:

Елизавета Черных
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В период сентябрь 2021 — сентябрь 2022 потребительские цены в Украине вырастут на 22-25%. Такой прогноз для издания "Голос" озвучил председатель Союза украинского селянства Иван Томич. 

Как изменятся цены на продукты в Украине в 2022 году - ответ эксперта

Как изменятся цены на продукты в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Специалист отметил, что в следующем году в стране взлетят цены на хлеб. Они могут вырасти на 35%. При этом, по словам Томича, в Государственной службе статистики предоставляют другие данные.

"Хотя мне не понятно на чем основывается методика его (Госстата — ред) расчетов", — добавляет эксперт. 

Кроме того, глава Союза украинского селянства отмечает, что в 2022 году украинцам придется платить больше и за мясо. Оно подорожает на 20% за килограмм. 

Вырастет цена и на сахар, на 20-22% за год, и на растительное масло — до 25%. 

В 2022 году ожидается и удорожание овощей борщевого набора — моркови, капусты, свеклы. Их стоимость увеличится на 10%. 

"Далее все будет зависеть от производства данных продуктов в следующем году. Это напрямую влияет на ценовую политику", – отметил эксперт. 

Напомним, что после Нового года цена на бананы в Украине пойдет вверх. Стоимость вырастет примерно на 30-40 гривен за ящик вместимостью 19 килограммов. Сейчас на территорию нашей страны завозят сорт бананов кавендиш, урожай которого в этом году не такой хороший, как в прошлые. А значит украинцам стоит ожидать увеличения стоимости плода.  

Кроме того, в Украине вырастут цены и на алкогольные напитки в связи с так называемым "ресурсным" законопроектом №5600, который 30 ноября был принят украинским парламентом. Например, стоимость пива, крепость которого 8%, увеличится на 2 гривны 1 копейку. 


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Источник: https://golos.ua/news/ekspert-rasskazal-kakoj-budet-potrebytelskaya-korzyna-ukrayntsev-v-2022-godu
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