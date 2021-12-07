После Нового года цена на бананы в Украине пойдет вверх. Стоимость вырастет примерно на 30-40 гривен за ящик вместимостью 19 килограммов. Об этом говорится в материале biz.today.

В Украине прогнозируют подорожание бананов: когда взлетят цены - фото из открытых источников

Украина импортирует основное количество бананов из Эквадора. В начале декабря 2021 года закупочные цены плода составили порядка 430-450 гривен за ящик, однако, чтобы импортерам работать хотя бы не в ущерб, стоимость должна быть 480-490 гривен.

Авторы отмечают, что сейчас в нашу страну завозят сорт бананов кавендиш, урожай которого в этом году не такой хороший, как в прошлые. А значит украинцам стоит ожидать увеличения стоимости плода.

Еще одной причиной подорожания может стать логистика. В связи с коронавирусной пандемией транспортные компании не закупили дополнительное оборудование, не расширили парк пароходов и контейнеров, а попросту начали повышать расценки на повышенном спросе. Отмечается, что за последние три месяца стоимость транспортировки уже подскочила на 40%.

Несмотря на то, что все время цена на бананы оставалась стабильной, подорожания не избежать, отмечают авторы материала. Сейчас импортеры работают в минус. Поэтому уже после Нового года плоды будут дорожать примерно на 30-40 гривен за ящик.

Напомним, что ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что согласно законопроекту № 5600, который 30 ноября, приняли народные депутаты, в Украине вырастет стоимость алкогольных напитков.

Кроме того известно, что в Украине падает спрос на мясо. Что будет с ценами на свинину и курятину — читайте в материале портала.

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