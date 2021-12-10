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Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало больше всего

Лидером подорожания за две недели стала капуста

сегодня, 13:11
Автор:

Елизавета Черных
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Специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику продовольственных товаров в стране за последние две недели. Результаты обнародованы на странице УКАБ в Facebook. 

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало больше всего

Как изменились цены на продовольственные товары в Украине - фото из открытых источников

Эксперты отметили, что за 14 дней больше всего изменились цены на овощи и фрукты. Лидером подорожания стала капуста, стоимость которой подскочила на 30% (2,44 грн). Сейчас килограмм популярного продукта можно купить за 10,65 гривен. 

Продолжается рост цен на помидоры. Они прибавили к стоимости 12% до 49,44 гривен за килограмм в среднем. 

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что в Украине продолжают расти цены на сливочное масло. За анализированный период стоимость увеличилась на 5%. Так, за масло в среднем просят 50,85 гривен за 200 г. Одна из причин подорожания — сезонный рост цен на сырье — молоко. 

Растут цены и на куриные яйца. На протяжении двух недель они добавили в стоимости 5%, и в среднем десяток яиц теперь стоит 37,60 гривен.

За последние две недели в стране на 11% упала цена на мандарины. Сейчас килограмм фрукта можно приобрести за 37,08 гривен. Эксперты отмечают, что перед новогодними праздниками в Украину увеличились объемы импортных поставок, что и привело к удешевлению мандаринов. Но скоро, прогнозируют в УКАБ, стоимость снова взлетит из-за повышенного спроса. 

Кроме того, на 8% подешевела морковь — до 7,65 гривен за килограмм, и гречневая круппа — на 6% до 44,15 гривен. 

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало больше всего - фото 2

Ранее в материале портала сообщалось, что в связи с увеличением производственных затрат и себестоимости продукции, оптово-отпускные цены на куриные яйца в Украине могут взлететь на 10-12% до конца декабря. Такой прогноз озвучили в Союзе птицеводов Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub
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