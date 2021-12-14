В Украине подорожают мандарины на 30%: какие цены будут перед праздниками

Перед новогодними праздниками ценники на любимые всеми цитрусовыми станут больше. В частности, килограмм мандарин подорожает на 30%, но плоды лимонов будут стоить меньше. Об этом информируют "Українські новини", обнародуя мнение аналитика, представляющего Ассоциацию "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светланы Литвин.

Цены возрастут на 30% (фото из открытых источников)

Как она отметила, цены за килограмм мандаринов еще до конца этого года вырастут на 30 процентов и будут достигать 50 гривен.

Причина удорожания – увеличенный спрос на эту разновидность цитрусовых.

По словам специалиста, ситуация, которая была в прошлом году и в предыдущие периоды свидетельствует о том, что ценники на эти фрукты могут вырасти до 30 процентов, потому что быстро раскупаются покупателями. Поэтому на праздники возможна другая цена – почти 50 гривен за килограмм мандарин.

Что касается стоимости других разновидностей цитрусовых, то они наоборот станут дешевле. В частности, апельсины и лимоны.

Светлана Литвин отметила, что апельсины подешевеют на 8 процентов и в праздничный период будут реализоваться по цене – 35 гривен за килограмм, лимоны так же подешевеют на 7 процентов и будут стоить до 37 гривен за килограмм.

Апельсины и лимоны подешевеют только потому, что покупатели на праздники больше покупают мандаринов.

Важно, что сейчас ценники на мандарины стали ниже и сейчас эта разновидность цитрусовых стоит в пределах 37-42 гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожал популярный овощ. Отмечается, что в конце прошлого месяца покупатели могли приобрести овощ по цене от 5 до 8 гривен за один килограмм. Однако уже к 10 декабря капусту начали продавать за 8-10 гривен за килограмм.

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