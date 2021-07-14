В Украине выращивают необычную капусту: что в ней особенного (ФОТО)

Львовские фермеры выращивают капусту, за которой люди буквально выстраиваются в очередь. Чем же она привлекает потребителей и что в ней особенного?

Разноцветная капуста. Фото из открытых источников

Первое, что привлекает покупателей, — вид самой капусты, потому что она разноцветная. В Европе такую капусту выращивают уже на протяжении многих лет, а вот на украинском рынке — это диковина. Поэтому и спрос на нее с первых дней был велик.

По словам Юрия Квинтюка, который является совладельцем компании, которая осуществляет продажу цветных семян, фермеры не выделяли большую площадь под эту капусту. Однако спрос превзошел все ожидания. Заинтересовались в разноцветном овощем также и сети супермаркетов и различные заведения, которые не прочь использовать новинку в одном из блюд своего меню.

Юрий Квинтюк сообщил, что такая капуста в супермаркетах будет обходиться примерно в 200 гривен. за килограмм. Одна штука выходит, плюс-минус, на килограмм. Такая большая цена связана со стоимостью пачки семян. В одной такой пачке содержится до 2 500 семян, а ее цена - 2245 грн. Этим можно засадить 2,5 сотки земли.

Основательница ФХ "Овощеводство" Мария Морикин была одной из тех, кто взялся выращивать разноцветную капусту. Она отметила, что изначально на посадку капусты выделялось всего 30 соток. Однако уже осень этого года площадь увеличат, в связи с большим спросом.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как легко очистить овощи и фрукты от химикатов и скопившейся на них грязи. Также сайт сообщал, когда в Украине подешевеют овощи и фрукты. Эксперты сделали прогнозы насчет цен в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!