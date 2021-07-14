logo
Русский Українська

BTC/USD

32812.27

ETH/USD

1999.00

LTC/USD

130.59

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро В Украине выращивают необычную капусту: что в ней особенного (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине выращивают необычную капусту: что в ней особенного (ФОТО)

Капуста пользуется большой популярностью среди покупателей

сегодня, 18:15
Автор:

Денис Подставной

Львовские фермеры выращивают капусту, за которой люди буквально выстраиваются в очередь. Чем же она привлекает потребителей и что в ней особенного? 

В Украине выращивают необычную капусту: что в ней особенного (ФОТО)

Разноцветная капуста. Фото из открытых источников

Первое, что привлекает покупателей, — вид самой капусты, потому что она разноцветная. В Европе такую капусту выращивают уже на протяжении многих лет, а вот на украинском рынке — это диковина. Поэтому и спрос на нее с первых дней был велик. 

По словам Юрия Квинтюка, который является совладельцем компании, которая осуществляет продажу цветных семян, фермеры не выделяли большую площадь под эту капусту. Однако спрос превзошел все ожидания. Заинтересовались в разноцветном овощем также и сети супермаркетов и различные заведения, которые не прочь использовать новинку в одном из блюд своего меню. 

Юрий Квинтюк сообщил, что такая капуста в супермаркетах будет обходиться примерно в 200 гривен. за килограмм. Одна штука выходит, плюс-минус, на килограмм. Такая большая цена связана со стоимостью пачки семян. В одной такой пачке содержится до 2 500 семян, а ее цена -  2245 грн. Этим можно засадить 2,5 сотки земли.

Основательница ФХ "Овощеводство" Мария Морикин была одной из тех, кто взялся выращивать разноцветную капусту. Она отметила, что изначально на посадку капусты выделялось всего 30 соток. Однако уже осень этого года площадь увеличат, в связи с большим спросом. 

В Украине выращивают необычную капусту: что в ней особенного (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как легко очистить овощи и фрукты от химикатов и скопившейся на них грязи. Также сайт сообщал, когда в Украине подешевеют овощи и фрукты. Эксперты сделали прогнозы насчет цен в ближайшее время. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agri-gator.com.ua/2021/07/14/torhovye-sety-vystroylys-v-ochered-za-raznotsvetnoj-kapustoj-agroportal/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ