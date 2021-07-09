Когда в Украине подешевеют овощи и фрукты

Этим летом в Украине была довольно благоприятная погода для урожая фруктов и овощей. Однако цены на эти продукты до сих пор остаются довольно высокими. Эксперты рассказали о том, во сколько сейчас покупателям обойдутся фрукты и овощи и о том, когда они начнут дешеветь, передает Униан.

Цены на овощи и фрукты в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день цена на молодой картофель в Украине стартует от 20 гривен за 1 килограмм. Для сравнения, в прошлом году за 30 грн можно было приобрести целое ведро картошки. И это несмотря на то, что лето 2020 года было засушливым и много урожая испортилось.

Та же история с черешней на украинских рынках. Производители не снижают цены на ягоду, даже учитывая то, что урожай в этому году выдался хорошим. За килограмм продавцы просят от 70 до 100 грн.

По словам экспертов, хоть погодные условия и выдались благоприятными для урожая, но все же сезон овощей начался позже едва ли не на две недели из-за весеннего холода. В связи с этим некоторые овощи пока не падают в цене. Это касается в том числе и молодого картофеля, который стоит на 15% дороже, чем год назад.

А вот некоторому урожаю дождливая погода этим летом навредила. К примеру, сильно пострадала от ливней клубника и черешня. Также из-за обильных дождей пострадал и лук. В некоторых видах зелени начали заводиться черви и слизни, что также сделало большую ее часть непригодной к продаже.

По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько недель начнут снижаться цены на молодой картофель. Если сейчас цены варьируются от 20 до 30 грн за 1 кг, то вскоре ожидается от 15 до 20 грн за килограмм. Помидоры также упадут в цене. Сейчас их средняя стоимость 40-50 грн за 1 кг, а в ближайшее время станет 23-35 грн за кг. Зелень и огурцы также будут вскоре дешеветь.

Если говорить о ценах на ягоды, то, к примеру, смородина этим летом будет стоить примерно также, как и прошлым. Голубика будет дешевле на 10-15%. Стоимость остальных летних фруктов и ягод будет, по мнению экспертов, на уровне прошлого года.

Напомним, ранее сайт "Комментарии информировал о том, что в Украине резко стал дорожать популярный овощ. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.

Также издание сообщало о ценах на вишню на украинских рынках летом этого года.

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