В Украине дорожает популярный овощ: в чем причина

Всего за одну неделю в Украине значительно прибавил в цене репчатый лук. Об этом информирует издание East Fruit, ссылаясь на "АПК-Информ: овощи и фрукты".



В Украине подорожал лук. Фото из открытых источников

Аналитики говорят, что подорожание популярного овоща связано с дождливой погодой, которая держалась в стране на протяжении недели. То есть, в это время фермеры остановили уборку урожая лука. Это в свою очередь привело к уменьшению предложения на рынке, а за этим последовало подорожание репчатого лука.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлой неделей лук в стране подорожал на 22%. На сегодняшний день производитель просит за один килограмм от 6,50 до 8 гривен. Цена формируется в зависимости от качества продукта и региона, в котором он был произведен.

Если же сравнивать цены на репчатый лук с июлем прошлого года, то они будут значительно отличаться. Сейчас лук продается в 1,6 раза дороже, нежели год назад.

Производители уверены, что цены на овощ вновь упадут и достигнут пределов нормы, как только уборочные работы будут возобновлены на полях. В случае, если погода и дальше будет преподносить фермерам неприятные "сюрпризы", цены могут вновь меняться и не исключено, что лук подорожает вновь.

Напомним, что летом 2021 года резко начали падать цены на вишню на украинском рынке. Всего за неделю цены за один килограмм ягоды стали дешевле от 5 до 15 гривен. Эксперты объяснили в чем причина. Подробнее об этом читайте в нашем материале





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