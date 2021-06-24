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Главная Новости Бизнес экономика В Украине резко начали падать цены на вишню: сколько сейчас стоит ягода
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В Украине резко начали падать цены на вишню: сколько сейчас стоит ягода

Эксперты рассказали, почему в Украине в разгар сезона дешевеет вишня

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной

Одна из самых популярных в Украине летних ягод резко начала падать в цене прямо в начале сезона. Об этом информирует издание Еast Fruit.

В Украине резко начали падать цены на вишню: сколько сейчас стоит ягода

Цены на вишню в Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает источник, в 2021 году сезон вишни начался с опозданием, то есть на неделю позже, чем нужно. Однако стоимость ягоды стала снижаться едва ли не с первых дней. 

В основном вишневый сезон начинается примерно со средины июня. В июле начинают продавать среднеспелые сорта, а в конце июля-начале августа в продажу поступают поздние сорта. 

В начале текущей недели цены на вишню в Украине составляли примерно от 30 до 40 гривен за 1 килограмм. Ближе к концу недели её цена упала до 25 гривен за один килограмм. 

Эксперты отмечают, что такой спад цен связан с довольно маленьким спросом на ягоду в этом году. Сейчас цены на вишню и цены на черешню и, к примеру, землянику, являются одинаковыми. Потребитель отдает предпочтение двум остальным ягодам нежели вишне по точно такой же цене.

Помимо этого, перерабатывающие предприятия также не спешат приступать к закупке вишни. Это объясняется опять-таки ценой, ведь для них она пока еще слишком высока. 

Предполагается, что в этом году цена на эту ягоду будет ниже, нежели в прошлом. Это также связано с тем, что сейчас наблюдается больший урожай по сравнению с 2020 годом. Даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, вишня пострадала меньше всего. Аналитики отмечают, что уже со следующей недели ягода станет еще дешевле. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине практически на треть упала в цене популярная ягода. Подробнее читайте в материале на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, какая ягода предотвращает раковые заболевания.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/tseny-na-vishnyu-v-ukraine-nachali-snizhatsya-v-samom-nachale-sezona/
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