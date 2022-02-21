В Украине взлетели цены на популярный овощ

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Денис Подставной
В Украине продолжают дорожать овощи. Среди них оказался и лук, стоимость которого значительно выросла за последний месяц. Об этом сообщает сайт Минфин.
В Украине подорожал лук. Фото из открытых источников
В период с января по февраля 2022 года цены изменились сразу на несколько видов лука: белый, синий и репчатый. Больше всего, по данным источника, вырос ценник на белый лук. В январе этого года овощ продавали в супермаркетах Украины в среднем по 31,53 гривен за килограмм. К февралю цена увеличилась до 38,26 гривен за килограмм. Таким образом, за месяц лук стал дороже практически на семь гривен.
Цены на белый лук в крупных супермаркетах страны в феврале 2022 года:
Novus — 39,99 грн/кг;
Metro — 39,90 грн/кг;
Auchan — 34,90 грн/кг;
Два остальных вида лука, наоборот, подешевели за месяц. В январе репчатый лук продавали в магазинах по 14,28 гривен за 1 кг, а в феврале цена понизилась до 17,72 грн/кг.
Цены на репчатый лук в крупных супермаркетах страны в феврале 2022 года:
Auchan — 14,20 грн/кг;
Metro — ,20 грн/кг;
Novus — 13,59 грн/кг;
Varus — 12,90 грн/кг.
Что касается синего лука, то он также стал немного дешевле в период с января по февраль 2022 года. Ранее килограмм овоща обходился покупателям в 26,34 грн, а к февралю цена снизилась до 25, 53 грн/кг.
Цены на синий лук в крупных супермаркетах страны в феврале 2022 года:
Novus — 26,99 грн/кг;
Metro - 24,90 грн/кг;
Auchan — 24,70 грн/кг.
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