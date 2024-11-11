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В Украине заработал новый Реестр для аграриев: каковы его преимущества

Минагрополитики переведут публичные услуги в электронную форму

сегодня, 13:59
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Амбарцумян Анна

В Украине запустили новую информационную систему — Реестр складских документов на зерно. Это еще один шаг к цифровизации в аграрном секторе, который позволит упростить процессы обмена данными и хранения зерна. Реестр должен стать основным инструментом для организаций, занимающихся хранением и обращением зерновых, предлагая им доступ к удобным онлайн-инструментам.

В Украине заработал новый Реестр для аграриев: каковы его преимущества

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины завершило работу над Реестром складских документов на зерно, который стал частью более широкой инициативы по цифровизации публичных услуг. Новая система разрешает ведение и хранение складских документов на зерно, а также отслеживание зерновых складов.

Как работает новый Реестр

Для регистрации в системе необходимо пройти на официальный сайт Реестра, где учреждения и организации, занимающиеся хранением зерна могут зарегистрировать свои данные. Реестр реализован на платформе Действие. Engine, позволяющее пользоваться всеми функциями через веббраузер. Интеграция с Единым государственным реестром юридических лиц и API интерфейсы обеспечивают возможность автоматического обмена данными с другими учетными системами.

Преимущества и возможности для аграриев

Одним из главных преимуществ нового Реестра есть возможность безопасного и быстрого доступа к складским данным, а также удобное управление бланками складских документов. Руководители элеваторов получают возможность контролировать доступ к системе с помощью электронной цифровой подписи, что повышает уровень безопасности.

"Минагрополитики продолжает движение в сторону цифровизации для упрощения доступа к услугам. Реестра хранения зерна создает предпосылки перехода на безбумажные технологии и введение электронного складского документа на зерно. Также создает возможность интеграции с торговыми площадками для развития рынка зерна Украины", – отметил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.



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Источник: https://minagro.gov.ua/
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