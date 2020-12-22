В Украине значительно подорожает еще один продукт

Совсем скоро в Украине значительно подорожает еще один необходимый в каждом доме продукт. Эксперты сообщают о подорожании муки, а произойдет оно из-за того, что в этом году аграрии собрали невысокий урожай зерновых.

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В 2020 году в Украине намолотили 65 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Это почти на семь миллионов тонн меньше, чем в прошлом году. Поэтому стоимость муки уже начала увеличиваться, уверяют производители. Рост цен происходит потому, что 90% ее себестоимости — это пшеница.

Чего не скажешь о мясе, а конкретно о свинине, которая подешевела на украинских рынках и в магазинах. По мнению специалистов, важную роль в тенденции снижения цен также играет уменьшения спроса на свинину со стороны заведений общественного питания и отелей, которые в связи с карантинными мероприятиями были вынуждены ограничить работу. Часть кафе и ресторанов вовсе "не пережила" первого локдауна.

Ранее стало известно, каким будет новогоднее меню и какую сумму застолье потянет из кармана украинцев. Традиционно накануне Нового года аналитики подсчитали, во сколько в этом году украинцам обойдется новогодний стол. Портал "Комментарии" узнал, какую сумму нужно будет отдать за традиционные блюда праздничного застолья.

Как сообщали "Комментарии" ранее, что платить за доставку газа придется больше. Тарифы на транспортировку газа для части украинцев взлетят с нового года 2021 года на 80%. Украинские эксперты проанализировали такое решение правительства и оценили необходимость и целесообразность повышения тарифа и риски неплатежей.

















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