Платить за доставку газа придется больше: эксперты знают почему

Украинцам придется платить больше за газ

Тарифы на доставку газа для части украинцев взлетят с нового года на 80%. Украинские эксперты проанализировали такое решение правительства и оценили необходимость и целесообразность повышения тарифа и риски неплатежей.

"У нынешнего тарифа две особенности"

Речь сейчас идет не о цене газа как товара, который оплачивается по счетчику, а о тарифе, который устанавливается для операторов, осуществляющих распределение газа. На этом акцентирует специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий шестого ранга Геннадий Рябцев.

"Этот тариф рассчитывается по специальной методике, которая разрабатывается регулятором (НКРЭКУ). Он зависит от протяженности сетей, количества абонентов, объемов потребляемого ими газа и эффективности работы систем. Поэтому, например, для Киева, этот тариф, как правило, ниже, чем для небольших облгазов", – подчеркивает эксперт.

По его словам, нынешний тариф, определенный НКРЭКУ, имеет две особенности.

"Первая – он учитывает необходимость компенсации недополученной облгазами за предыдущие годы тарифной выручки. Второе – учитывает компенсацию расходов, связанных с разницей в ценах при закупке газа, необходимого для обеспечения производственных потребностей. Эта разница образовалась из-за того, что этот газ облгазы покупали по рыночным ценам, – поясняет Геннадий Рябцев. – То есть, условно говоря, была цена газа для населения 5 грн, а чтобы компрессоры, с помощью которых этот газ доставляли до потребители, работали, нужно было купить газ уже по 10 грн".

Понятно, что повышение тарифов – неприятная новость для населения, особенно в нынешнее кризисное время.

"Слабым утешением может являться тот факт, что цена газа как товара в несколько раз выше тарифа на распределение, – говорит Геннадий Рябцев. – К сожалению, так работает рынок, на котором интересы потребителя значат намного меньше, чем интересы поставщика. И такая ситуация будет продолжаться, пока на рынке не заработают понятные, прозрачные, одинаковые для всех правила игры".

"Ранее тариф был занижен"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает: "Нужно понимать, что газ поставляется конечному потребителю с помощью сжигаемого газа. Плюс — растет цена на электроэнергию, повышается минимальная зарплата. И основное – цена газа с лета увеличилась более чем вдвое, а это свыше 60% в себестоимости услуги на его распределение".

К тому же, подчеркивает эксперт, тариф на распределение газа (транспортировку) ранее был занижен.

"Прошлые правительства по различным причинам не решались установить обоснованные тарифы на распределение. При том, что тариф на газ как на товар уже был резко повышен, а с 1.08.2020 вообще стал рыночным, – поясняет Дмитрий Марунич. – Из-за этого образовались огромные долги распределительных компаний перед Нафтогазом и Оператором ГТС. Существует угроза нормального прохождения отопительного сезона".

Всё это, отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий, делает рост тарифов на доставку газа достаточно обоснованным.

"Учитывая, что эта статья не превышает 20% от общего счета домохозяйств за газ, не думаю, что такое повышение спровоцирует рост неплатежей", – резюмирует Дмитрий Марунич.

Как сообщал портал "Комментарии", чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 за аналогичный период прошлого года.





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