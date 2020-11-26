Нафтогаз заявил о миллиардных убытках

Чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 за аналогичный период прошлого года.

"За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году, за исключением прекращенной деятельности, причинами чего является меньший спрос и более низкие цены на газ", – объяснили свои финансовые результаты в компании.

Так, в третьем квартале этого года чистый убыток "Нафтогаза" был равен 5,49 млрд грн, что на 61,8% больше, чем в третьем квартале минувшего года. Однако, если не учитывать прибыль от транзита газа в предыдущем году, то увеличение суммы убытков станет менее значительным — всего 14,6%.

Как ранее писали "Комментарии", консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 составил 11,5 млрд гривен. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что такие колоссальные убытки связанные со снижением спроса и цен на энергоресурсы в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. А вот бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко набросился на недавнего коллегу с критикой. Эксперты объяснили, в чем причины убытков и какие будут последствия.



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