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В украинских супермаркетах сильно подешевели некоторые овощи: названы новые цены

Стали известны актуальные цены на овощи в украинских супермаркетах

сегодня, 19:00
Автор:

Денис
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За последний месяц в Украине значительно упали цены на овощи. Об этом сообщается на сайте Минфин.  

В украинских супермаркетах сильно подешевели некоторые овощи: названы новые цены

Овощи

В период с июля по июль в крупных украинских супермаркетах значительно подешевела молодая и белокочанная капуста. Ранее килограмм молодой капусты обходился в 50,76 грн, а в июле ее продают по 30,93 грн/кг. Белокочанная капуста упала в цене с 35,92 грн/кг до 27,40 грн/кг.  

Цены на молодой картофель снизились за месяц с 43,98 грн/кг до 20,95 грн/кг. Стоит отметить, что это самая низкая цена на овощ с января текущего года.  

Подешевела за этот период также молодая морковь. В июне цена за килограмм составляла 36,83 грн, а к концу июля овощ продают в супермаркетах по 28,50 грн/кг. К слову, самая высокая цена на молодую морковь за последние пять лет была в апреле 2019 года. Тогда килограмм продавали по 67,50 грн.  

Значительно упали цены в супермаркетах и на огурцы. В первый месяц лета овощ продавали по 58,14 грн/кг, а уже к концу июля стоимость снизилась до 34,59 грн/кг. Тепличные огурцы подешевели за этот период с 55,01 грн/кг до 34,90 грн/кг.  

Болгарский перец (желтый) стал дешевле более чем на 10 гривен. В июне ценник на овощ составлял 160,32 грн/кг, а к концу июля — 149,95 грн/кг. Самая высокая цена с 2017 года на болгарский перец была зафиксирована в апреле текущего года. Овощ продавали по 163,03 грн/кг.  

Также заметно снизились цены на молодую свеклу. Сейчас килограмм этого овоща можно приобрести в супермаркете в среднем за 23,11 грн/кг. В конце июня стоимость свеклы составляла 56,20 грн/кг. А красные помидоры за месяц подешевели с 70,38 грн/кг до 53,80 грн/кг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, когда закончится активная фаза войны в Украине: военный эксперт дал ответ. Военный эксперт прогнозирует, что Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его. 

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Источник: https://minfin.com.ua/ru/
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