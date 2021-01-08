Возможный дефицит сахара: эксперты назвали причины

В Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины рассказали о том, что мировой рынок может столкнуться с дефицитом сахара в ближайшие два года.

Причины дефицита сахара - фото из открытых источников

Alvean, совместное предприятие Cargill Inc. и бразильского сахаропроизводителя Copersucar SA, высказало опасение по поводу того, что в этом сезоне производство сахара не сможет удовлетворить спрос на пять миллионов тонн. Главный исполнительный директор Пауло Роберто де Соуза уверяет, что вследствие этого рынок может ожидать еще один дефицит в шесть миллионов тонн в 2021-2022 годах.

"В Таиланде плохой урожай, в Европе производство уменьшилось, а Бразилия собирается производить меньше сахара после того, как засуха в прошлом году ограничила развитие тростника. Все это сделает мир зависимым от сахара из Индии, где производство растет, хотя правительство одобрило экспортную субсидию в декабре, которая оказалась меньше, чем ожидали трейдеры", — сказано в сообщении Ассоциации.

Более того, по словам экспертов, еще одной причиной дефицита сахара может стать засушливая погода и массовые пожары на территории Бразилии, главного экспортера сахара, из-за чего было приостановлено развитие тростника в стране. Вследствие этого эксперты ожидают сокращения производства тростника на более, чем 4%.

В учреждении также отмечают, что рынок сахара может столкнуться с некими препятствиями, которые будут вызваны карантинными ограничениями. В связи с ними снизится потребление продукта во всем мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как сократить употребление сахара до минимума за восемь простых шагов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!