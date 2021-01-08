Возможный дефицит сахара: эксперты назвали причины

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Елизавета Черных
В Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины рассказали о том, что мировой рынок может столкнуться с дефицитом сахара в ближайшие два года.
Причины дефицита сахара - фото из открытых источников
Alvean, совместное предприятие Cargill Inc. и бразильского сахаропроизводителя Copersucar SA, высказало опасение по поводу того, что в этом сезоне производство сахара не сможет удовлетворить спрос на пять миллионов тонн. Главный исполнительный директор Пауло Роберто де Соуза уверяет, что вследствие этого рынок может ожидать еще один дефицит в шесть миллионов тонн в 2021-2022 годах.
Более того, по словам экспертов, еще одной причиной дефицита сахара может стать засушливая погода и массовые пожары на территории Бразилии, главного экспортера сахара, из-за чего было приостановлено развитие тростника в стране. Вследствие этого эксперты ожидают сокращения производства тростника на более, чем 4%.
В учреждении также отмечают, что рынок сахара может столкнуться с некими препятствиями, которые будут вызваны карантинными ограничениями. В связи с ними снизится потребление продукта во всем мире.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как сократить употребление сахара до минимума за восемь простых шагов.
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