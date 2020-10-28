Всеукраинский Конгресс Фермеров выступает против инициатив Буславец о повышении тарифов на электроэнергию

"Всеукраинский Конгресс Фермеров" выступил против инициатив и.о. министра энергетики Ольги Буславец касательно повышения тарифов на электроэнергию. Так, программа "Радио Свобода" "Схемы" и издание "Наши Деньги" сообщают, что Ольга Богуславец стала инициатором увеличения нормы доходности с 3% до 6% при установлении стимулирующих тарифов для энергораспределительных компаний (операторов систем распределения). Стоимость инициативы оценили в 10 млрд грн. в год дополнительных доходов для монополистов, отмечают в ВКФ.



В организации заявляют, что эта инициатива может привести к резкому повышению тарифов на распределение электроэнергии, а также негативно отразиться на агропромышленных предприятиях. В Конгрессе отмечают, что многие агропредприятия потребляют большое количество электроэнергии, от стоимости которой зависят цены на продукцию этих предприятий. Речь идет о тепличных хозяйствах, перерабатывающих предприятиях, предприятиях, специализирующихся на хранении овощей и фруктов и т.д.

В ВКФ говорят, что реализация инициатив Ольги Буславец может привести к несправедливому масштабному перераспределению средств от предприятий аграрной сферы к энергетическим монополистам. Кроме того, по их мнению, необоснованное повышение тарифов может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине в целом.

"Фактически инициативой Буславец государство стреляет себе даже не в ногу, а в почку. Украинский агропромышленный комплекс формирует 10% ВВП страны — экспорт 40% (в денежном выражении) от общего объема товаров. Это все еще отрасль с огромным потенциалом, который реализует. За девять лет доход от экспорта продукции АПК увеличился на 123% (12,2 млрд долл.), что показывает наибольший рост экспорта среди других видов товара. Украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира", — отмечают во "Всеукраинском Конгрессе Фермеров".

В ВКФ отмечают, что считают неуместными подобные инициативы, особенно в условиях кризиса на фоне пандемии COVID-19. Тем более, говорят во "Всеукраинском Конгрессе Фермеров", по данным Госстата, в сельском хозяйстве в 2019 году было занято более 3 млн трудоспособного населения, что принесло в бюджет более 21,2 млрд грн. налогов.

Напомним, прогнозируемые и внезапные засухи, заморозки и другие природные катаклизмы наносят серьезный ущерб украинскому АПК. "Комментарии" узнали у экспертов, как его адаптировать к изменениям климата и что нужно сделать как самим аграриям, так и на государственном уровне для улучшения ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!