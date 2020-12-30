Запуск рынка земли в Украине: перспективы и риски 2021 года

Рынок земли в Украине должен заработать уже в 2021 году. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, в перспективах и рисках запуска рынка земли и оценили вероятность того, что КСУ признает закон неконституционным.



Рынок земли. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Суть реформы

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская напоминает, что открытие рынка земли ожидается с 1 июля 2021 года. По ее словам, важно понять, в чем видят ее основную суть и последствия сами авторы реформы. И действительно ли речь идет о земельной реформе, какой она должна быть в третьем тысячелетии.

"Что мы видим сегодня: четкой цели нет, понимания того, к чему это приведет и каковы будут последствия, тоже нет, – подчеркивает Ольга Ходаковская. – Давайте посмотрим под какими лозунгами сейчас проходят эти преобразования. Первый: "Селянин, продай землю и ты станешь богатым!". Второй: все лоббисты либерального рынка земель как мантру заучили и повторяют, что их цель – дать право селянам полноценно распоряжаться своим имуществом. Что касается первого лозунга, во всем мире известно, что для того, чтобы стать богатыми активы нужно покупать, а не продавать. А земля является одним из самых ценных активов. К тому же, никто не говорит, как осчастливят и будут приумножать состояние тех селян, которые не имеют паев. Но которым также нужны средства на лечение и другие неотложные нужды".

Анализируя второй лозунг, эксперт отмечает: если бы законодатель действительно ставил своей целью предоставить полноценное право владельцу земельного пая им распоряжаться, то это были бы совершенно другие механизмы.

"Земельная реформа 90-го года и выделение паев в 95-м делались не ради того, чтобы на следующий день все пошли продавать свои земельные наделы, – поясняет Ольга Ходаковская. – Идея заключалась в том, чтобы создать условия для зарождения предпринимательства и селе, семейного фермерства и обеспечить селян стабильной базой для получения доходов. Иными словами, чтобы, используя землю, они могли зарабатывать деньги. Но наличие просто земельного пая, конечно, мало. Нужна техника, посевной материал, удобрения, ГСМ, хранилища и тому подобное. Если законодатель искренен в своих намерениях, он должен был в первую очередь создать условия для тех владельцев паев, которые хотят их обрабатывать и вести хозяйство. Потому что это тоже один из способов распоряжения землей, и едва ли не основной способ!"

Вторым важным моментом эксперт считает то, что вопрос земельной реформы следует рассматривать не по краткосрочному эффекту. Оценить последствия для государства нужно в средне- и долгосрочной перспективе.

"Сейчас все развитые страны мира и те страны, которые стремительно развиваются, заботятся о своем будущем. И если бы нынешние авторы так называемой земельной реформы ставили себе такие же цели, то покупателями земель должны были быть Государственный земельный банк, территориальная община и Украинский Пенсионный фонд. В свете последних событий, когда население развитых стран стремительно стареет, Пенсионные фонды там активно ищут источники для их наполнения. В том числе – за счет приобретения ликвидных активов и недвижимости, которые смогут приносить доход в течение всего времени и таким образом гарантировать наполнение самого фонда (а соответственно и гарантированные выплаты пенсий гражданам своих стран). К примеру, в пенсионном фонде Швейцарии четверть активов вложена в недвижимость", – отмечает Ольга Ходаковская.

Таким образом, отмечает она, в развитых странах четко выкристаллизовывается государственный подход, государственная позиция в интересах будущего социально-экономического развития и социальной стабильности. В Украине же прослеживаются противоположные тенденции – это доминирование частного интереса, углубление монополизации, что повлечет за собой рост безработицы и недополучение доходов местными бюджетами. Для того, чтобы активы приносили максимум пользы для общества, их нужно не продавать, а искать пути привлечения их в оборот, уверена доктор экономических наук.

"В последнее время нас убеждают, что придет инвестор и всех осчастливит. Но инвестиции – это не только деньги, – подчеркивает Ольга Ходаковская. – Инвестиции могут быть в разных формах – техника, технологии, знания, разнообразные активы. Земля – это тоже инвестиция! И ценность этой инвестиции растет по мере роста численности населения мира, что влечет за собой увеличение потребности в продовольствии. Земля – это тот ресурс, который в мировом глобальном измерении никогда не потеряет свою ценность. Поэтому на самом деле в условиях современных глобальных трендов инвестором выступает украинский народ! И это нужно помнить! И стоимость такого актива как земля сегодня составляет более 400 млрд долларов США (10 триллионов гривен, что в три раза превышает ВВП страны). И в перспективе цена будет только расти".

Эксперт обращает внимание, что сейчас все находятся в ожидании решения Конституционного суда относительно толкования статей 13 и 14 Конституции Украины (об открытии рынка сельхозземель). И многое в дальнейшем развитии земельной реформы, а точнее в запуске покупки/продажи земель, будет зависеть от решения КСУ, резюмирует Ольга Ходаковская.

Кому должна принадлежать земля

Глава Ассоциации животноводов Украины и ОО "Народный союз", аграрный эксперт Ирина Паламар уверена, что земля должна принадлежать украинцам.

"В Конституции четко прописано, что земля, ее недра, находящиеся в пределах территории Украины, являются объектами права собственности украинского народа. Более 60% украинцев выступают против открытия рынка земли. Почему? Украинцы прекрасно понимают, что ни один фермер не сможет конкурировать с транснациональным капиталом", – поясняет Ирина Паламар.

По ее мнению, земли госпредприятий должны быть разделены на паи между украинцами.

"А не проданы с молотка иностранным компаниям за бесценок, а деньги за них разворованы нашими чиновниками, – подчеркивает эксперт. – Есть большая надежда, что КСУ признает этот закон неконституционным. Это может спровоцировать негативную реакцию наших "западных партнеров", но другого выхода у нас нет. Мы должны отстоять нашу субъектность, сохранить верховенство права и гласность закона, как фундаментальный базис полноценного, цивилизованного общества".

Напомним, один гектар украинской земли стоит от 2000 до 7000 долларов в зависимости от выбранного региона.

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