Запуск рынка земли в Украине: перспективы и риски 2021 года

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Татьяна Веремеева
Рынок земли в Украине должен заработать уже в 2021 году. "Комментарии"
вместе с экспертами разбирались, в перспективах и рисках запуска рынка земли и
оценили вероятность того, что КСУ признает закон неконституционным.
Рынок земли. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Доктор экономических наук, заместитель директора Национального
научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская напоминает, что
открытие рынка земли ожидается с 1 июля 2021 года. По ее словам, важно понять,
в чем видят ее основную суть и последствия сами авторы реформы. И действительно
ли речь идет о земельной реформе, какой она должна быть в третьем тысячелетии.
"Что мы видим сегодня: четкой цели нет, понимания того, к чему это
приведет и каковы будут последствия, тоже нет, – подчеркивает Ольга
Ходаковская. – Давайте посмотрим под какими лозунгами сейчас проходят эти
преобразования. Первый: "Селянин, продай землю и ты станешь богатым!". Второй:
все лоббисты либерального рынка земель как мантру заучили и повторяют, что их
цель – дать право селянам полноценно распоряжаться своим имуществом. Что
касается первого лозунга, во всем мире известно, что для того, чтобы стать
богатыми активы нужно покупать, а не продавать. А земля является одним из самых
ценных активов. К тому же, никто не говорит, как осчастливят и будут
приумножать состояние тех селян, которые не имеют паев. Но которым
также нужны средства на лечение и другие неотложные нужды".
Анализируя второй лозунг, эксперт отмечает: если бы законодатель
действительно ставил своей целью предоставить полноценное право владельцу
земельного пая им распоряжаться, то это были бы совершенно другие механизмы.
"Земельная реформа 90-го года и выделение паев в 95-м делались не
ради того, чтобы на следующий день все пошли продавать свои земельные наделы, –
поясняет Ольга Ходаковская. – Идея заключалась в том, чтобы создать условия для
зарождения предпринимательства и селе, семейного фермерства и обеспечить селян
стабильной базой для получения доходов. Иными словами, чтобы, используя землю,
они могли зарабатывать деньги. Но наличие просто земельного пая, конечно, мало.
Нужна техника, посевной материал, удобрения, ГСМ, хранилища и тому подобное.
Если законодатель искренен в своих намерениях, он должен был в первую очередь
создать условия для тех владельцев паев, которые хотят их обрабатывать и вести
хозяйство. Потому что это тоже один из способов распоряжения землей, и едва ли
не основной способ!"
Вторым важным моментом эксперт считает то, что вопрос земельной
реформы следует рассматривать не по краткосрочному эффекту. Оценить последствия
для государства нужно в средне- и долгосрочной перспективе.
"Сейчас все развитые страны мира и те страны, которые стремительно
развиваются, заботятся о своем будущем. И если бы нынешние авторы так
называемой земельной реформы ставили себе такие же цели, то покупателями земель
должны были быть Государственный земельный банк, территориальная община и
Украинский Пенсионный фонд. В свете последних событий, когда население развитых
стран стремительно стареет, Пенсионные фонды там активно ищут источники для их
наполнения. В том числе – за счет приобретения ликвидных активов и
недвижимости, которые смогут приносить доход в течение всего времени и таким
образом гарантировать наполнение самого фонда (а соответственно и
гарантированные выплаты пенсий гражданам своих стран). К примеру, в пенсионном
фонде Швейцарии четверть активов вложена в недвижимость", – отмечает Ольга
Ходаковская.
Таким образом, отмечает она, в развитых странах четко
выкристаллизовывается государственный подход, государственная позиция в
интересах будущего социально-экономического развития и социальной стабильности.
В Украине же прослеживаются противоположные тенденции – это доминирование
частного интереса, углубление монополизации, что повлечет за собой рост
безработицы и недополучение доходов местными бюджетами. Для того, чтобы активы
приносили максимум пользы для общества, их нужно не продавать, а искать пути
привлечения их в оборот, уверена доктор экономических наук.
"В последнее время нас убеждают, что придет инвестор и всех
осчастливит. Но инвестиции – это не
только деньги, – подчеркивает Ольга Ходаковская. – Инвестиции могут быть в
разных формах – техника, технологии, знания, разнообразные активы. Земля – это
тоже инвестиция! И ценность этой инвестиции растет по мере роста численности
населения мира, что влечет за собой увеличение потребности в продовольствии.
Земля – это тот ресурс, который в мировом глобальном измерении никогда не
потеряет свою ценность. Поэтому на самом деле в условиях современных глобальных
трендов инвестором выступает украинский народ! И это нужно помнить! И стоимость
такого актива как земля сегодня составляет более 400 млрд долларов США (10
триллионов гривен, что в три раза превышает ВВП страны). И в перспективе цена
будет только расти".
Эксперт обращает внимание, что сейчас все находятся в ожидании
решения Конституционного суда относительно толкования статей 13 и 14
Конституции Украины (об открытии рынка сельхозземель). И многое в дальнейшем
развитии земельной реформы, а точнее в запуске покупки/продажи земель, будет
зависеть от решения КСУ, резюмирует Ольга Ходаковская.
Глава Ассоциации животноводов Украины и ОО "Народный союз",
аграрный эксперт Ирина Паламар уверена, что земля должна принадлежать
украинцам.
"В Конституции четко прописано, что земля, ее недра, находящиеся в
пределах территории Украины, являются объектами права собственности украинского
народа. Более 60% украинцев выступают против открытия рынка земли. Почему?
Украинцы прекрасно понимают, что ни один фермер не сможет конкурировать с
транснациональным капиталом", – поясняет Ирина Паламар.
По ее мнению, земли госпредприятий должны быть разделены на паи
между украинцами.
"А не проданы с молотка иностранным компаниям за бесценок, а
деньги за них разворованы нашими чиновниками, – подчеркивает эксперт. – Есть
большая надежда, что КСУ признает этот закон неконституционным. Это может
спровоцировать негативную реакцию наших "западных партнеров", но другого выхода
у нас нет. Мы должны отстоять нашу субъектность, сохранить верховенство права и
гласность закона, как фундаментальный базис полноценного, цивилизованного
общества".
Напомним, один гектар украинской земли стоит от 2000 до 7000 долларов в зависимости от выбранного региона.
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