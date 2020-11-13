Названы цены на землю в Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Один гектар
украинской земли стоит от 2000 до 7000 долларов в зависимости от выбранного региона.
Об этом говорится в
статье "Комментариев".
Отмечается, что во
время своей презентации аудита экономики Украины 6 ноября премьер-министр
Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли позволит в пять раз повысить
цену сельскохозяйственной земли в Украине и добавит к ВВП Украины 85 млрд долларов.
Так, согласно аудиту, справедливая цена 1 га украинских черноземов составляет
5000 долларов при 955 долларов нормативной денежной оценки 2018 года.
Если же
проанализировать объявления о продаже земли, которые размещены в свободном доступе, то окажется,
что цены на 1 га украинской земли зависят от региона и составляют от 2000
долларов на Донбассе до 6000-7000 долларов в столичном регионе и центральной
Украине. Добавим, что эти цены в целом соответствуют установившимся ценам на
землю в странах Восточной и центральной Европы, таких как Эстония, Болгария,
Румыния или Хорватия.
Как ранее сообщалось,
КСУ отложил принятие решения по представлению о
рынке земли на неизвестный термин.
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