Названы цены на землю в Украине

Один гектар украинской земли стоит от 2000 до 7000 долларов в зависимости от выбранного региона. Об этом говорится в статье "Комментариев".

Отмечается, что во время своей презентации аудита экономики Украины 6 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли позволит в пять раз повысить цену сельскохозяйственной земли в Украине и добавит к ВВП Украины 85 млрд долларов. Так, согласно аудиту, справедливая цена 1 га украинских черноземов составляет 5000 долларов при 955 долларов нормативной денежной оценки 2018 года.

Если же проанализировать объявления о продаже земли, которые размещены в свободном доступе, то окажется, что цены на 1 га украинской земли зависят от региона и составляют от 2000 долларов на Донбассе до 6000-7000 долларов в столичном регионе и центральной Украине. Добавим, что эти цены в целом соответствуют установившимся ценам на землю в странах Восточной и центральной Европы, таких как Эстония, Болгария, Румыния или Хорватия.

Как ранее сообщалось, КСУ отложил принятие решения по представлению о рынке земли на неизвестный термин.

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