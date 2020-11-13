kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16381.56

ETH/USD

461.87

LTC/USD

61.48

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Названы цены на землю в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы цены на землю в Украине

Цена одного гектара украинской земли отличается в разных областях страны

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Один гектар украинской земли стоит от 2000 до 7000 долларов в зависимости от выбранного региона. Об этом говорится в статье "Комментариев".

Названы цены на землю в Украине

Отмечается, что во время своей презентации аудита экономики Украины 6 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли позволит в пять раз повысить цену сельскохозяйственной земли в Украине и добавит к ВВП Украины 85 млрд долларов. Так, согласно аудиту, справедливая цена 1 га украинских черноземов составляет 5000 долларов при 955 долларов нормативной денежной оценки 2018 года.

Если же проанализировать объявления о продаже земли, которые размещены в свободном доступе, то окажется, что цены на 1 га украинской земли зависят от региона и составляют от 2000 долларов на Донбассе до 6000-7000 долларов в столичном регионе и центральной Украине. Добавим, что эти цены в целом соответствуют установившимся ценам на землю в странах Восточной и центральной Европы, таких как Эстония, Болгария, Румыния или Хорватия.

Как ранее сообщалось, КСУ отложил принятие решения по представлению о рынке земли на неизвестный термин.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ