Земли для территориальных громад: эксперт рассказал, как получить максимум выгоды

Язык
Coinspot 14.03.2021
BTC/USD
59538.09
ETH/USD
1850.50
LTC/USD
216.00
НБУ 14.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
сообщил, что после завершения аудита земель сельскохозяйственного назначения в
2020 году Объединенные территориальные громады получили в собственность более 2
млн га земель.
Земли для территориальных громад. Фото из открытых источников
Также, Шмыгаль рассказал, что аудит
обнаружил, что за время независимости нашей страны, вследствие моратория с
использованием различных схем и сделок было выведено из государственной
собственности около 5 млн га земли, которые могли бы тоже быть переданы громадам.
Как громады могут использовать земли
сельхозназначения, чтобы получить из них максимум выгоды и как, скорее всего,
будут использовать в реальности изданию "Комментарии" рассказал советник по
стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного
бизнеса" (УКАБ), руководитель Госпродпотребслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа.
По мнению эксперта, земельная
децентрализация в любом случае играет позитивную роль. И ее нужно закрепить
путем принятия законопроекта №2194. Считается, и в значительной мере
справедливо, что территориальные громады лучше понимают местные интересы и в
большей мере подконтрольны людям, по крайней мере, по сравнению с назначенным
абстрактным чиновником.
Что касается нынешних реалий, то эксперт
полагает, что не следует исключать использования схемы безоплатной
приватизации, когда земельные массивы делятся на участки по
Напомним, насколько
эффективными могут быть предложенные НАПК меры по борьбе с коррупцией в
земельной сфере, изданию "Комментарии" рассказала эксперт по земельным вопросам
ассоциации УКАБ Эллина Юрченко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости