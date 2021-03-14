Земли для территориальных громад: эксперт рассказал, как получить максимум выгоды

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после завершения аудита земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году Объединенные территориальные громады получили в собственность более 2 млн га земель.



Земли для территориальных громад. Фото из открытых источников

Также, Шмыгаль рассказал, что аудит обнаружил, что за время независимости нашей страны, вследствие моратория с использованием различных схем и сделок было выведено из государственной собственности около 5 млн га земли, которые могли бы тоже быть переданы громадам.

Как громады могут использовать земли сельхозназначения, чтобы получить из них максимум выгоды и как, скорее всего, будут использовать в реальности изданию "Комментарии" рассказал советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), руководитель Госпродпотребслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа.

По мнению эксперта, земельная децентрализация в любом случае играет позитивную роль. И ее нужно закрепить путем принятия законопроекта №2194. Считается, и в значительной мере справедливо, что территориальные громады лучше понимают местные интересы и в большей мере подконтрольны людям, по крайней мере, по сравнению с назначенным абстрактным чиновником.

"Оптимальным использованием земель была бы передача на аукционах в аренду. Во-первых, это сформирует постоянный источник дохода для местных бюджетов. Во-вторых, ожидается, что со временем стоимость земли будет возрастать. Законопроект №2195 может сделать аукционы для передачи права собственности или пользования для государственных и коммунальных земель обязательными", – подчеркивает Владимир Лапа.

Что касается нынешних реалий, то эксперт полагает, что не следует исключать использования схемы безоплатной приватизации, когда земельные массивы делятся на участки по 2 га , формально передаются для ведения личного подсобного хозяйства, но потом по странному стечению обстоятельств оказываться в нужных руках. Несмотря на постоянные дискуссии, законодательных предохранителей для использования таких схем так и не создано, подытожил эксперт.

Напомним, насколько эффективными могут быть предложенные НАПК меры по борьбе с коррупцией в земельной сфере, изданию "Комментарии" рассказала эксперт по земельным вопросам ассоциации УКАБ Эллина Юрченко.

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