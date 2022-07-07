Жатва во время войны: с какими проблемами столкнулись аграрии - есть ли решение

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Козлова Альбіна
Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. Это значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но – выше ожиданий, учитывая войну. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Какие основные проблемы в отрасли сейчас? Какие нестандартные методы их решения используются? Что еще предстоит сделать?
Фото иллюстративное / Pixabay
Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук объясняет:
"Одной из главных проблем остается ограниченный экспорт агропродукции из-за заблокированных россией морских портов. Уже есть налаженные железнодорожные и автомобильные маршруты, но они не могут вернуть тех объемов, которые были до войны. Из-за отсутствия налаженного сбыта падает стоимость зерновых в Украине, при этом за рубежом их цена только растет. Также немало еще прошлогоднего урожая осталось в зернохранилищах, поэтому возникает проблема нехватки места для нового урожая.
По словам Дмитрия Соломчука, шаг за шагом проблемы пытаются решить.
"Например, хранить зерно будут в мобильных зернохранилищах – это такие 200-тонные мешки, в которых урожай может храниться фактически где угодно. Мы их сможем размещать равномерно по территории страны, чтобы у врага не было соблазна уничтожить зерно ракетами, как неоднократно было до этого в ангарах. Такие мешки уже на пути в Украину. Мы провели переговоры с американскими партнерами, которые готовы их предоставить", – рассказал нардеп.
Также прокладываются все новые и новые автомобильные маршруты в европейские порты.
"Ищем за границей зерновозы, ведь все грузовики в Украине уже круглосуточно вывозят хлеб, – отмечает Дмитрий Соломчук. – Хотим обеспечить ими малых и средних фермеров. Приоритетная зона экспорта – страны Северной Африки, наиболее страдающие от отсутствия украинского зерна. Важнейшее для Украины сейчас – без сбоев провести сбор урожая и посевную кампанию. Для аграриев это самый тяжелый год за весь период независимости, но это отдельный аграрный фронт, на котором мы обязаны победить".
Эксперт по аграрной политике, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР) Денис Марчук проблемой №1 считает продолжение отсутствия возможности осуществлять экспорт через Черное море. Это влечет низкие цены внутри страны на закупку зерновых.
"У нас стартовала кампания по сбору озимых культур. И сейчас южные регионы активно собирают тот же ячмень. Но то, что предлагается сегодня в закупке, фактически значительно меньше даже себестоимости производства. То есть, аграрии теряют колоссальные деньги, – подчеркивает эксперт. К тому же не возвращается НДС для трейдеров, которые могли бы закупать зерно. И рынок сбыта работает очень тяжело".
Большая проблема также – в блокировании налоговых накладных в некоторых регионах. А это – учетные средства.
"Еще одна огромная проблема товаропроизводителей – увеличение тарифов на грузоперевозки Укрзализныцей на 70%. В контексте того, что цена на внутреннем рынке значительно ниже себестоимости – это тяжелый удар", – считает Денис Марчук.
К тому же, продолжает он, накануне уборки урожая остро встает вопрос хранения культур.
"Часть складских систем осталась на временно оккупированных территориях, часть разрушена. А если мы будем иметь планируемый урожай, нам нужно его где-то хранить, – объясняет эксперт. – Альтернативой большим силосным элеваторам могут стать полимерные рукава – технология, которая даст возможность определенный период хранить продукцию. ВАР написала письмо министру аграрной политики, предлагая инициировать изменения в налоговый кодекс, что завозить эти полимерные рукава без растаможки. Чтобы производители покупали их дешевле, учитывая ситуацию, которая складывается сегодня на рынке".
Как писал портал, подразделение ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставит Украине финансовую помощь для фермеров.
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