Жатва во время войны: с какими проблемами столкнулись аграрии - есть ли решение

Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. Это значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но – выше ожиданий, учитывая войну. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Какие основные проблемы в отрасли сейчас? Какие нестандартные методы их решения используются? Что еще предстоит сделать?



Фото иллюстративное / Pixabay

Власть работает над проблемами хранения и транспортировки урожая



Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук объясняет:



"Одной из главных проблем остается ограниченный экспорт агропродукции из-за заблокированных россией морских портов. Уже есть налаженные железнодорожные и автомобильные маршруты, но они не могут вернуть тех объемов, которые были до войны. Из-за отсутствия налаженного сбыта падает стоимость зерновых в Украине, при этом за рубежом их цена только растет. Также немало еще прошлогоднего урожая осталось в зернохранилищах, поэтому возникает проблема нехватки места для нового урожая.



По словам Дмитрия Соломчука, шаг за шагом проблемы пытаются решить.



"Например, хранить зерно будут в мобильных зернохранилищах – это такие 200-тонные мешки, в которых урожай может храниться фактически где угодно. Мы их сможем размещать равномерно по территории страны, чтобы у врага не было соблазна уничтожить зерно ракетами, как неоднократно было до этого в ангарах. Такие мешки уже на пути в Украину. Мы провели переговоры с американскими партнерами, которые готовы их предоставить", – рассказал нардеп.



Также прокладываются все новые и новые автомобильные маршруты в европейские порты.



"Ищем за границей зерновозы, ведь все грузовики в Украине уже круглосуточно вывозят хлеб, – отмечает Дмитрий Соломчук. – Хотим обеспечить ими малых и средних фермеров. Приоритетная зона экспорта – страны Северной Африки, наиболее страдающие от отсутствия украинского зерна. Важнейшее для Украины сейчас – без сбоев провести сбор урожая и посевную кампанию. Для аграриев это самый тяжелый год за весь период независимости, но это отдельный аграрный фронт, на котором мы обязаны победить".

К проблемам аграриев добавились налоговые нюансы и повышение цен на перевозку по железной дороге



Эксперт по аграрной политике, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР) Денис Марчук проблемой №1 считает продолжение отсутствия возможности осуществлять экспорт через Черное море. Это влечет низкие цены внутри страны на закупку зерновых.



"У нас стартовала кампания по сбору озимых культур. И сейчас южные регионы активно собирают тот же ячмень. Но то, что предлагается сегодня в закупке, фактически значительно меньше даже себестоимости производства. То есть, аграрии теряют колоссальные деньги, – подчеркивает эксперт. К тому же не возвращается НДС для трейдеров, которые могли бы закупать зерно. И рынок сбыта работает очень тяжело".



Большая проблема также – в блокировании налоговых накладных в некоторых регионах. А это – учетные средства.



"Еще одна огромная проблема товаропроизводителей – увеличение тарифов на грузоперевозки Укрзализныцей на 70%. В контексте того, что цена на внутреннем рынке значительно ниже себестоимости – это тяжелый удар", – считает Денис Марчук.



К тому же, продолжает он, накануне уборки урожая остро встает вопрос хранения культур.



"Часть складских систем осталась на временно оккупированных территориях, часть разрушена. А если мы будем иметь планируемый урожай, нам нужно его где-то хранить, – объясняет эксперт. – Альтернативой большим силосным элеваторам могут стать полимерные рукава – технология, которая даст возможность определенный период хранить продукцию. ВАР написала письмо министру аграрной политики, предлагая инициировать изменения в налоговый кодекс, что завозить эти полимерные рукава без растаможки. Чтобы производители покупали их дешевле, учитывая ситуацию, которая складывается сегодня на рынке".

Как писал портал, подразделение ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставит Украине финансовую помощь для фермеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!