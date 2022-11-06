Бюджет-2023: зарплата учителей существенно снизится

Государственный бюджет Украины на 2023 год шокировал многих экспертов и общественных деятелей, не говоря уже о работниках государственных и коммунальных предприятий. Все дело в том, что на фоне продолжающейся войны с Россией, некоторые сферы недополучат колоссальных средств от государства, из-за чего, в свою очередь, будут приостановлены некоторые программы, строительства и закупки. Больше всех пострадала отрасль образования. В 2023 году на нее выделили 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

фото тематическое, из открытых источников

В частности, рассказывает "Украинской правде" народная избранница Инна Совсун, из-за сокращения бюджета придется сократить всевозможные программы развития для учеников и студентов, будет заблокировано строительство школ и ремонты, снизится количество закупаемой оргтехники и других технических приспособлений.

Народная депутатка также добавила, что бюджетом предусмотрено сокращение трат на заработную плату учителям, в среднем она должна упасть на 19%. Аналогичное снижение ждет и ВУЗы, в 2023 году запланировано сокращение бюджетных мест для студентов.

Нововведения, прописанные в "главном финансовом документе" Украины, существенно затронут и учеников школ. Так, по словам Совсун, в следующем году на 40% снизится финансирование закупок школьных учебников.

Стоит отметить, что несмотря на недавний запуск обучения по программе "Новая украинская школа", в бюджете на 2023 год не заложено ни копейки на ее финансирование. По этому поводу, правда, высказывался ранее глава комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак, который заверил украинцев, что Верховная Рада постарается выделить на НУШ остатки образовательной субвенции, однако сколько именно, политик не уточнил.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в одном из польских городов в рамках двухдневного тура выступит Национальный музыкально-драматический театр имени Леси Украинки.

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