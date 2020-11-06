Что даст украинцам новый бюджет: анализ экспертов

Верховная Рада накануне, 5 ноября, в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).

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Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.

Поддержка социального фонда в следующем году вырастет до 324 млрд грн.

В правительстве также решили на 16% увеличить финансирование программы "Большое строительство". Эти деньги должны пойти на строительство и ремонт 7 тыс. км дорог.

"Доходная часть бюджета завышена на десятки миллиардов"

Доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан напоминает, что в первом варианте проекта бюджета (законопроект №4000 от 14.09.2020) его доходная часть была завышена на сумму около 30 млрд грн.

"Это связано как с низкой достоверностью макроэкономического прогноза правительства (что положено в основу доходов бюджета), так и с необоснованностью плановых поступлений по некоторым видам налогов, – считает эксперт. – В частности, в макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрено сверхоптимистичные темпы роста реального ВВП (4,6%), довольно высокие темпы инфляции (7,3%) и завышенная сумму номинального ВВП (4506 млрд грн). Кроме того, прогноз доходов бюджета был малореалистичным в части внутреннего НДС, акцизного налога на ликеро-водочные изделия, экологического налога и рентной платы на некоторые виды ресурсов".

5 ноября Верховная Рада приняла Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона о Государственном бюджете Украины на 2021". На его основе Министерство финансов в 2-недельный срок должно доработать проект бюджета ко II чтению и передать на рассмотрение Рады.

"Данное Постановление фактически усиливает разбалансированность бюджета, поскольку обязывает Минфин увеличить доходы бюджета еще на 20 млрд грн., – отмечает Татьяна Богдан. – Верховная Рада считает возможным увеличить поступления от ввозной пошлины (+ 2,4 млрд), налога на прибыль предприятий (+1 млрд), отчислений прибыли государственных предприятий в бюджет (+4,2 млрд грн), рентной платы за пользование недрами, собственных поступлений бюджетных учреждений (+ 0,9 млрд), др.".

Директор по научной работе Growford Institute подчеркивает, что бюджетные выводы Верховной Рады включают установки Минфина по распределению указанных 20 млрд грн по следующим основным направлениям:

- дополнительное финансирование развития территорий — 4,3 млрд грн (включая "депутатскую" субвенцию регионам),

- увеличение финансирования инфраструктурных проектов на 7,5 млрд грн,

- рост государственной поддержки сфер культуры и спорта — на 3 млрд грн,

- увеличение финансирования здравоохранения — на 2 млрд грн.

В частности, планируется создать новую программу, нацеленную на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса объемом 2,5 млрд грн, а также программу "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака" объемом 1,5 млрд грн.

"Кроме того, в проекте бюджета ко II чтению должны быть предусмотрены дополнительные ассигнования для дипломатических учреждений Украины (на 940 млн грн) на предоставление господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (на 500 млн грн), для Верховной Рады (на 250 млн грн). То есть, законодательный орган страны решил принять непосредственное участие в распределении бюджетного пирога страны", – акцентирует Татьяна Богдан.

Наряду с этим, Верховная Рада уполномочивает Кабмин "отыскать" дополнительные ресурсы для повышения государственных социальных стандартов (размеров пенсий и социальных пособий) и для увеличения оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования и профессионально-технического образования. Но при этом ВР не предлагает ресурсного обеспечения под такие дополнительные расходы. А потому указанные предложения с высокой вероятность не будут инкорпорированы к новому проекту бюджета и останутся лишь "благими пожеланиями", резюмирует эксперт.

"Следует искать дополнительные объемы средств"

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что президент Зеленский находится в "материальном заблуждении", не понимая, что Кабмин, предлагая такой проект бюджета, его просто обманывает. Как и Рада, с ее "хотелками".

"Ресурсов на те проекты, что внесены, практически нет. Завышена доходная часть. Это приведет к тому, что мы просто будем ходить с протянутой рукой по Ближнему Востоку, Китаю, странам Запада (МВФ), пытаясь найти любые деньги. С тем бюджетом, что есть, в лучше случае можно дожить до мая", – предупреждает эксперт. – Зеленский ведет себя как монарх-демократ. Тут вам будет бассейн, там школа, там дорога. Обещает много. Но физически ресурса на это нет".

Николай Давидюк уверен, что к формированию бюджета следует подходить технократически. Тем более, что принимаем его на фоне глубочайшего кризиса не только Конституции, но и экономики, медицины.

"Следует искать дополнительные объемы средств, – считает политолог. – Их можно легко найти, перекрыв коррупцию, а также выведя из тени тот бизнес, что там сейчас находится и в связи с пандемией – погибает. А предлагаемый бюджет не имеет ничего общего с реальностью, он нацелен против обычного человека".

Ранее "Комментарии" сообщали, на что выделят рекордные суммы в этом году. Однако, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице Facebook опубликовал 10 фактов о проекте Госбюджета на 2021 год, в которых раскрыл ранее неизвестные нам изменения в принятом бюджете.



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