Деньги на дороги за счет онкобольных: в Кабмине ответили на скандал

Вчера Сеть и СМИ бурно обсуждали, как правительство перераспределило средства на ремонт дорог, забрав их из бюджета программы модернизации молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний. Глава правительства Денис Шмыгаль отреагировал на информацию в Telegram.

Премьер-министр заявил, что была распространена манипуляция.

По его словам, в этом году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных, что на 40% больше, чем в прошлом году и вдвое больше, чем в 2018-ом. Шмыгаль отметил, что с сентября этого года почти в пять раз увеличен тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Премьер добавил, что благодаря этому заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше средств, чтобы предоставлять качественную помощь.

Глава Кабмина отметил, что сегодня правительство рассматривает постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы.

Напомним, что данные о перераспределении средств, вызвавшие скандал, содержатся в постановлении Кабмина за 21 октября. Как сообщалось, Кабинет Министров перенаправил 61,5 млн грн из бюджета программы модернизации молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний "Укравтодору", чтоб улучшить состояние дорог, в частности, во Львовской области.

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