Депутаты предлагают увеличить расходы бюджета на 5,5 миллиарда: зачем

Проект №8399 может стать первым изменением в бюджет в этом году. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа, пишут "Комментарии".

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Он предусматривает увеличение расходов бюджета на 5,5 млрд. гривен. В частности, депутаты предлагают 1,35 млрд гривен направить на новую бюджетную программу реконструкции и/или модернизации 3 больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове) – за счет кредита от Правительства Австрия. Еще 1,12 млрд грн – на программу восстановления мостов (кредит Правительства Великобритании), 1,28 млрд грн выделить на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы).





"В прошлом году Минэкономики выдало 957 млн грн. грантов по этой программе, что позволило создать 3380 новых рабочих мест, поэтому программу однозначно нужно будет продолжать", — добавила нардеп.





Также инициаторы законопроекта предлагают 1,094 млрд гривен направить на обустройство пунктов пропуска (кредит Правительства Польши), 365,7 млн грн – на Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка), 285 млн грн – на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит Правительства Польши), а также 80 млн грн – на закупку спецоборудования для больниц (грант Правительства Японии).



Также в законопроекте предлагается выделить средства на Минвосстановление, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфра. Кроме того, депутаты хотят передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (смета которой – 52,5 млрд грн) от Минфина к Минвосстановлению.





"Все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы и частично выделены, а значит, речь идет только об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки", — подчеркнула Подласа.







Вместе с тем, депутаты хотят ликвидировать программу Минвосстановления и направить ее остатки за 2022 год на обновление подвижного состава Укрзализныци и реконструкцию аэродромной и энергетической инфраструктуры аэропорта "Львов".