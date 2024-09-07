Действительно ли в бюджете нет денег для выплаты боевых в сентябре: в Раде дали окончательный ответ

У Министерства обороны действительно нет денег, чтобы выплатить боевые военным за сентябрь. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Выплаты украинским военным. Фото: из открытых источников

Нардеп отметила, эту проблему решат до 20 сентября.

"К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит о том, что у них не хватает денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем изменения в государственный бюджет до 20 сентября", — отметила Пидласа.

Нардеп добавила, что Рада решит проблему с дефицитом средств на выплаты боевых примерно 17-18 сентября. Конкретную дату заседания Пидласа не раскрыла.

По ее словам, председатель ВР и президент быстро подпишут эти изменения в госбюджет, чтобы хватило времени для зачисления средств на счета военнослужащих.

Стоит отметить, 10 апреля военным вернули доплаты в 30 тыс. грн. Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, которые воюют на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях. В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке ведет переговоры с Конгрессом о разрешении на использование 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине. Вопрос должен быть согласован 30 сентября, когда истекает конечный срок. Об этом говорится в материале "Reuters".

Отмечается, что распоряжение Байдена о сокращении средств (PDA), которое является ключевым компонентом пакета помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов и было принято в апреле, позволяет американскому президенту передавать оборонные товары и услуги с запасов США в ответ на "чрезвычайные ситуации".



