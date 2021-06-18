Экономические горки: как депутаты оценили отчет по выполнению бюджета

Пятница, 18 июня, в украинском парламенте выдалась не менее насыщенной, нежели вся предыдущая рабочая неделя. Одним из важных пунктов повестки дня стало заслушивание отчета об исполнении госбюджета Украины в 2020 году. Парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк узнавала, как некоторые из нардепов оценивают экономическую ситуацию в стране.



Рада заслушала отчет о выполнении бюджета в 2020 году. Фото из открытых источников

"Кризис преодолеть удалось"

По словам нардепа от "Слуги народа", главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, некоторые бюджетные показатели за прошлый год были позитивными, но не обошлось и без негатива.

"Самым главным плюсом является перевыполнение бюджета по доходам на 54 млрд гривен. Этот показатель выше на более, чем 7 % по сравнению с 2019 годом, — говорит депутат. — Это не только вопрос планирования, но еще и наличия постоянных поступлений в госбюджет. К тому же, следует отметить, что перевыполнение бюджета произошло при падении ВВП на 4%".

По мнению Гетманцева, на улучшение количества поступлений в бюджет позитивно влияют изменения в работе налоговой службы.

"Негативные показатели, давайте откровенно, демонстрирует таможенная служба, — признается политик. — В прошлом году было достаточно проблем, однако уже в декабре показатели начали демонстрировать значительный рост. Приличные "цифры" иллюстрируют и нынешнюю ситуацию".

Среди минусов Даниил Гетманцев выделяет низкий процент исполнения по расходам из бюджета. Это депутат связывает связывает с неудачным планированием самого бюджета насчет привлечения иностранных поступлений. Как напомнил представитель "Слуги народа", депутатам несколько раз пришлось перекраивать бюджет прошлой весной. При этом, по словам Гетманцева, даже по этому пункту, после особо критической ситуации в октябре-ноября, под конец года показатели удалось стабилизировать.

Насчет дефицита бюджета Даниил Гетманцев говорит, что его "удержали" в просчитанном властями рамках. При этом минусом депутат считает, что в привлечении активов чаще всего использовались короткосрочные ценные бумаги. Это, по его словам, значит то, что фактически долг 2020 года был переложен на 2021-й, что является не очень хорошим решением.

"Однако 2020 год был сложным, поэтому в целом можно считать, что его прошли достойно, — утверждает депутат. — Сейчас уже можно говорить, что Украине удалось преодолеть непростой период экономического кризиса".

На это, по мнению политика, указывает явное замедление падения основных экономических показателей, а также постепенный рост промышленности. Власти надеются, что к концу года Украине удастся выйти на показатели уровня 2015-го.

"Есть три основные проблемы, негативно влияющие на состояние бюджета"

С тем, что прошлый год экономически был весьма сложным согласна и народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун. При этом она считает, что с учетом коронавирусной ситуации Украина справилась довольно неплохо.

Однако нардеп отмечает, что добиться отличных показателей экономике Украины мешает три основных проблемы, которые негативно влияют на состояние бюджета.

"Первая — это хронически плохо планируемые расходы. В 2020 году, по информации Счетной палаты, в Украине не было выплачено 68 млрд гривен, предварительно забюджетованных на различные расходы", — поясняет Инна Совсун.

Второй проблемой политик считает объем заимствований. По ее словам, на обслуживание имеющегося долга мы ежегодно отправляем до 15% поступлений в госбюджет. Это весьма большая часть финансов, которая могла бы быть потрачена на медицину, образование, социальные программы и т.п.

"Третья проблема — Пенсионный Фонд. Потребности этой организации по выплате пенсий обходятся в 500 млрд гривен, — говорит депутат. — При этом своих ресурсов Фонд не имеет, так что ему приходится выделять еще дополнительно 200 млрд. Для сравнения — на систему среднего образования в Украине мы тратим лишь чуть больше 100 млрд".

Для того, чтобы ситуация улучшилась, нужно, чтобы бизнес выходил из тени, чтобы продолжалась борьба с монополиями, а также началась судебная реформа, уверена Инна Совсун. Последний пункт она напрямую связывает с улучшением экономики, ведь любому предпринимателю важно, чтобы юридическая система в стране работала качественно и законно.

В целом же народный депутат отмечает, что небольшая активизация насчет улучшения экономической ситуации в стране присутствует.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению эксперты, сейчас Украина имеет значительные проблемы с дефицитом бюджета. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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