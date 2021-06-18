Экономические горки: как депутаты оценили отчет по выполнению бюджета

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Вечканова Елена
Пятница, 18 июня,
в украинском парламенте выдалась не менее насыщенной, нежели вся предыдущая
рабочая неделя. Одним из важных пунктов повестки дня стало заслушивание отчета
об исполнении госбюджета Украины в 2020 году. Парламентская корреспондентка
портала "Комментарии" Мария Гергелюк узнавала, как некоторые из нардепов
оценивают экономическую ситуацию в стране.
Рада заслушала отчет о выполнении бюджета в 2020 году. Фото из открытых источников
По словам нардепа
от "Слуги народа", главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, некоторые бюджетные
показатели за прошлый год были позитивными, но не обошлось и без негатива.
По мнению Гетманцева,
на улучшение количества поступлений в бюджет позитивно влияют изменения в работе
налоговой службы.
Среди минусов Даниил
Гетманцев выделяет низкий процент исполнения по расходам из бюджета. Это
депутат связывает связывает с неудачным планированием самого бюджета насчет привлечения
иностранных поступлений. Как напомнил представитель "Слуги народа", депутатам
несколько раз пришлось перекраивать бюджет прошлой весной. При этом, по словам
Гетманцева, даже по этому пункту, после особо критической ситуации в
октябре-ноября, под конец года показатели удалось стабилизировать.
Насчет дефицита бюджета
Даниил Гетманцев говорит, что его "удержали" в просчитанном властями рамках.
При этом минусом депутат считает, что в привлечении активов чаще всего
использовались короткосрочные ценные бумаги. Это, по его словам, значит то, что
фактически долг 2020 года был переложен на 2021-й, что является не очень
хорошим решением.
На это, по мнению
политика, указывает явное замедление падения основных экономических
показателей, а также постепенный рост промышленности. Власти надеются, что к
концу года Украине удастся выйти на показатели уровня 2015-го.
С тем, что
прошлый год экономически был весьма сложным согласна и народный депутат от
партии "Голос" Инна Совсун. При этом она считает, что с учетом коронавирусной
ситуации Украина справилась довольно неплохо.
Однако нардеп
отмечает, что добиться отличных показателей экономике Украины мешает три основных
проблемы, которые негативно влияют на состояние бюджета.
Второй проблемой политик
считает объем заимствований. По ее словам, на обслуживание имеющегося долга мы
ежегодно отправляем до 15% поступлений в госбюджет. Это весьма большая часть финансов,
которая могла бы быть потрачена на медицину, образование, социальные программы
и т.п.
Для того,
чтобы ситуация улучшилась, нужно, чтобы
бизнес выходил из тени, чтобы продолжалась борьба с монополиями, а также
началась судебная реформа, уверена Инна Совсун. Последний пункт она напрямую
связывает с улучшением экономики, ведь любому предпринимателю важно, чтобы юридическая
система в стране работала качественно и законно.
В целом же
народный депутат отмечает, что небольшая активизация насчет улучшения экономической
ситуации в стране присутствует.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению эксперты, сейчас Украина имеет значительные проблемы с дефицитом бюджета. Больше подробностей ищите в нашем материале.
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