Экс-министр рассказал, из-за чего бюджет Украины теряет десятки миллиардов гривен

Из-за незаконной торговли табачными изделиями, которая в последнее время достигла 22%, бюджет Украины теряет десятки миллиардов гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом отметил у себя в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Владимир Омелян. Фото: mind.ua

Экс-министр призывает украинские власти наконец-то серьезно взяться за решение проблемы нелегальных табачных изделий в Украине. Ведь проблема приводит к потерям бюджета Украины на десятки миллиардов гривен.

По словам экс-министра, "если это возмущение не показательно, а есть действительно желание ликвидировать схемы и увеличить поступления в государственный бюджет на десятки миллиардов гривен в год — рекомендую на закрытое совещание с участием Президента Украины пригласить народных депутатов Холодова и Арахамию. Уверен, у них есть понимание ситуации и при поддержке Президента они способны на подвиг", — уверен Владимир Омелян.

Также он посоветовал, чтобы на совещании присутствовал непосредственно руководитель Офиса президента Украины.

"Деньги Украине сейчас очень нужны! Война касается каждого! – заявил Владимир Омелян.

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