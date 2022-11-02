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Экс-министр рассказал, из-за чего бюджет Украины теряет десятки миллиардов гривен

Владимир Емельян считает, что власти следует наконец решить проблему нелегальных сигарет

сегодня, 13:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за незаконной торговли табачными изделиями, которая в последнее время достигла 22%, бюджет Украины теряет десятки миллиардов гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом отметил у себя в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Экс-министр рассказал, из-за чего бюджет Украины теряет десятки миллиардов гривен

Владимир Омелян. Фото: mind.ua

Экс-министр призывает украинские власти наконец-то серьезно взяться за решение проблемы нелегальных табачных изделий в Украине. Ведь проблема приводит к потерям бюджета Украины на десятки миллиардов гривен.

"Не впервые за сегодня вижу возмущение властей, что доля нелегальных табачных изделий на рынке перевалила за 22%. Публичной эта информация стала лишь благодаря American Chamber of Commerce in Ukraine, хотя, на самом деле, прекрасно и давно известна потаенным лицам, в частности, из правоохранительных органов" — заявил Владимир Омелян.

По словам экс-министра, "если это возмущение не показательно, а есть действительно желание ликвидировать схемы и увеличить поступления в государственный бюджет на десятки миллиардов гривен в год — рекомендую на закрытое совещание с участием Президента Украины пригласить народных депутатов Холодова и Арахамию. Уверен, у них есть понимание ситуации и при поддержке Президента они способны на подвиг", — уверен Владимир Омелян.               

Также он посоветовал, чтобы на совещании присутствовал непосредственно руководитель Офиса президента Украины.

"Деньги Украине сейчас очень нужны! Война касается каждого! – заявил Владимир Омелян.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LJfWhzF5w2yfrnNP5DkKLuob6bHCb8Tzr3bMNiYqoYGW4wzEFTsX8tNoLpPYfBrFl&id=748183438
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