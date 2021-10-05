Ежегодное увеличение финансирования судебной системы: расходы и злоупотребления

В проекте бюджета на 2022 г. судебной ветви власти выделят больше средств, чем в прошлом году, поэтому нужно следить за эффективностью их использования, говорится на сайте Минфина.

Расходы на судебную систему в 2020-2022 гг. - cкрин презентации

В статье приводятся основные тезисы выступления Романа Ермоличева, заместителя министра финансов, на Ежегодном судебном форуме, который состоялся в первых числах октября. Он напомнил присутствующим, что в 2022 году планируется выделить судебной системе 21,8 млрд грн, что на два млрд больше, чем в 2021. Инфографика, представленная на форуме, показывает, что, начиная с 2018 г., расходы на судей и так ежегодно растут примерно на 1-2 млрд грн. Между тем в 2017 произошел резкий скачок почти вдвое — с 9,7 млрд до 15,1. А в течение последних семи лет расходы на судебную систему выросли в четыре раза — с 5,1 млрд в 2015 г. до нынешних почти 22-х миллионов.

Основные расходы — это заработные платы судей и работников судебного аппарата, они точно будут увеличены в следующем году. Кроме того, необходимо выделить один млрд грн на капитальные расходы — чтобы отремонтировать помещение судов, некоторые из которых находятся в аварийном состоянии. Роман Ермоличев акцентировал, что распределение финансов на разных уровнях нужно сделать более "гармоничным": бывают случаи, когда в одном суде работники получают заработную плату от 30 тыс. грн, а в другом не хватает даже на минималку.

Госаудитслужба проводила проверку расходов судебной администрации и выявила нарушений на три млрд грн. Если учесть, что на судебную систему выделялось 19,7 млрд грн, то получается, что почти шестая часть расходов — подозрительные. Основные нарушения — это:

- завышенные бюджетные расходы,

- вообще не проведены расчеты для обоснования расходов,

- потрачены средства на суды, которые не провели ни одного судебного заседания,

- нарушения в работе Судебной службы охраны,

- неэффективное использование Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Подробную презентацию Романа Ермоличева можно посмотреть по ссылке .

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