Финансирование креативных индустрий на 2022 год: в «Слуге народа» рассказали, на что пойдут средства

Одним из значимых пунктов в проекте Госбюджета на 2022 год является то, что в нем есть программа для закупки книг для библиотек. Финансирование на нее заложено в проекте бюджета. На эту программу выделено 183 млн гривен, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Власть соглашается с тем, что этого недостаточно, чтобы все кардинально изменить, но это хороший старт. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Євгенія Кравчук. Фото: dostup.pravda.com.ua

Отдельно Кравчук остановилась на президентской программе "Большая реставрация". В целом бюджет этой программы будет на уровне 3 млрд. гривен. Практически поровну средства будут распределены на субвенцию для коммунальных учреждений и на субвенцию для реконструкции тех достопримечательностей, которые находятся в государственной собственности.

Нардеп также анонсировала запуск новой бюджетной программы – создание центров культурных услуг. По ней будет выделяться субвенция для местных советов.

"Мы стартуем с "пилотами" с 2022 года. Заложено 100 миллионов гривен. И мы надеемся, что после реализации "пилотов" можно будет расширить эту программу", – рассказала нардеп.

По словам Евгении Кравчук, плюс 1 млрд гривен будет добавлен в поддержку украинского кинеметографа. Эти средства будет распределяться Госкино.

"Расширяются возможности, можно подавать заявку на получение финансов не только на съемку кино, но и на написание сценария и другие подготовительные к съемкам работы", – рассказывают в "Слуге народа".

Евгения Кравчук отметила, что президент Зеленский поставил задачу достроить Музей Голодомора. До печальной годовщины. В следующем году это должно быть 80-летие, музей должен быть достроен. Часть средств в размере 200 млн. уже заложена, еще часть будет заложена в течение года. Также дополнительные средства заложены на Музей Революции Достоинства.

Читайте на портале "Комментарии" – в Украине достраивают музей правды о Голодоморе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!