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Госбюджет-2023: какие показатели одобрили в правительстве – к чему готовиться украинцам

Основные параметры бюджета направлены на сектор безопасности и обороны, что понятно, ведь Украина продолжает оставаться в войне

сегодня, 14:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Кабмин Украины презентовал госбюджет-2023, назвав его бюджетом победыЧто можно сказать на основании имеющихся данныхИздание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Госбюджет-2023: какие показатели одобрили в правительстве – к чему готовиться украинцам

Бюджет. Фото: из открытых источников

Даже с таким дефицитом бюджета потребуется сохранение больших объемов международной поддержки

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский поясняет:

"Это – ориентировочный бюджет для года большой неопределенности. В большей степени он опирается на бюджетные доходы и расходы первого года войны, учитывая исправление совершённых ошибок".

Поэтому, отмечает эксперт, месячный дефицит бюджета прогнозируется меньше (2,5 млрд долл.), чем в среднем в этом году.

Но и такой дефицит, подчеркивает Глеб Вышлинский, потребует сохранения больших объемов международной поддержки.

Индексировать пенсии будут только наиболее незащищенным гражданам – у кого они на уровне средней и ниже

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что мы увидим римейк бюджета нынешнего года. В том контексте, что будут колоссальные затраты на сектор обороны. Что, по его мнению, абсолютно закономерно и прогнозируемо.

"На это закладывается более 1 трлн грн. Это фактически 50% расходной части бюджета. Вообще же он прогнозируется более 2 трлн грн – в полтора раза больше, чем в мирное время. Но этот рост именно из-за сектора обороны, – поясняет эксперт. – На социальные статьи планируется выделить порядка 800 млрд грн. То есть, примерно 35% от расходной части. А 15% – всё остальное".

Скорее всего, продолжает Алексей Кущ, индексация пенсий будет произведена частично. Дотации на Пенсионный фонд, по его словам, увеличены на 30 млрд грн, чего явно недостаточно для компенсации 30-процентной инфляции. Так что, думает эксперт, индексировать пенсии будут наиболее незащищенным гражданам – у кого они на уровне средней и ниже. Но окончательного решения по этому поводу пока нет.

"Порядка 18-19 млрд грн намерена направить в создаваемый бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этого недостаточно с точки зрения потребностей восстановления, – считает Алексей Кущ. – К тому же, озвученные источники наполнения этого Фонда – нестабильные. К примеру, реализация арестованных российских активов. Тех, что можно было бы быстро продать и превратить в деньги, у нас пока нет. Так что наполнение этого Фонда выглядит проблематичным, а общая сумма – недостаточной".

На компенсацию потерь местных бюджетов хотят направить 24 млрд грн. Тоже, по словам эксперта, сумма недостаточная, учитывая, что местные бюджеты сильно просели, особенно в тех регионах, где идут боевые действия, откуда уехало трудоспособное население.

"Резко упали поступления подоходного налога физлиц, единого налога предпринимателей. Так что на межбюджетное выравнивание (между центральным бюджетом и местными) точно нужно больше средств", – уверен Алексей Кущ. 

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Источник: https://comments.ua/
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