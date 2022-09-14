Госбюджет-2023: какие показатели одобрили в правительстве – к чему готовиться украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кабмин Украины презентовал госбюджет-2023, назвав его бюджетом победы. Что можно сказать на основании имеющихся данных? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Бюджет. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский поясняет:
Поэтому, отмечает эксперт, месячный дефицит бюджета прогнозируется меньше (2,5 млрд долл.), чем в среднем в этом году.
Но и такой дефицит, подчеркивает Глеб Вышлинский, потребует сохранения больших объемов международной поддержки.
Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что мы увидим римейк бюджета нынешнего года. В том контексте, что будут колоссальные затраты на сектор обороны. Что, по его мнению, абсолютно закономерно и прогнозируемо.
Скорее всего, продолжает Алексей Кущ, индексация пенсий будет произведена частично. Дотации на Пенсионный фонд, по его словам, увеличены на 30 млрд грн, чего явно недостаточно для компенсации 30-процентной инфляции. Так что, думает эксперт, индексировать пенсии будут наиболее незащищенным гражданам – у кого они на уровне средней и ниже. Но окончательного решения по этому поводу пока нет.
На компенсацию потерь местных бюджетов хотят направить 24 млрд грн. Тоже, по словам эксперта, сумма недостаточная, учитывая, что местные бюджеты сильно просели, особенно в тех регионах, где идут боевые действия, откуда уехало трудоспособное население.
Читайте также на портале "Комментарии" — России срочно нужны переговоры, но Украина отказывает: почему так – когда возобновится диалог.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости