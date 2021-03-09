Госбюджет Украины может лишиться 450 млн грн из-за нового директора "Укрзализныци" — СМИ



















Как сообщает "Вести.юа", за последние шесть месяцев, с сентября 2020 по февраль 2021 года, украинский бюджет якобы лишился 450 млн гривен. Журналисты издания утверждают, что в этом могут быть замешены топ-менеджеры акционерного общества "Укразализныця". По данным "Вести.юа", к происходящему может быть причастен новый директор по коммерческой работе "УЗ" Ираклий Эзугбая.

"Укразализныця" может нанести весомый ущерб бюджету страны. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что Эзугбая был руководителем Грузинской железной дороги из 2005 до 2021 год — целых семь лет. По информации "Лига.Нет", он является одним из ближайших соратников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Как сообщает "УНИАН", на родине Ираклий Эзугбая находится в розыске. На него возбуждено уголовное дело за якобы хищение в особо крупных размерах — 40 млн долларов.

Также журналисты "Вести.юа" сообщают, что к трудностях с направлениями грузоперевозок может быть причастен и начальник "УЗ" Владимир Жмак. К слову, Жмак был первым заместителем Саакашвили, пока тот возглавлял Одесскую ОГА.





Дополнительно "Вести.юа" сообщают, что в ситуацию с "УЗ" может быть замешан еще один представитель бывшей команды Саакашвили, первый заместитель директор НАБУ Гизо Углава. Между прочим, еще весной 2019 года представители Bihus.info расследовали коррупционные схемы в "Укроборонпроме", якобы связанные с ним.



Также отмечается, что сейчас в Украине существенно сокращаются объемы грузоперевозок. Судя по данным Госукрстата, 2020 год отметился как самый провальный в этом направлении за последние 30 лет.

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