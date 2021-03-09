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Госбюджет Украины может лишиться 450 млн грн из-за нового директора "Укрзализныци" — СМИ

Журналисты заявляют о возможной коррупции в "Укразализныце"

сегодня, 18:30
Автор:

Станислав Молчанов








Как сообщает "Вести.юа", за последние шесть месяцев, с сентября 2020 по февраль 2021 года, украинский бюджет якобы лишился 450 млн гривен. Журналисты издания утверждают, что в этом могут быть замешены топ-менеджеры акционерного общества "Укразализныця". По данным "Вести.юа", к происходящему может быть причастен новый директор по коммерческой работе "УЗ" Ираклий Эзугбая.

Госбюджет Украины может лишиться 450 млн грн из-за нового директора "Укрзализныци" — СМИ

"Укразализныця" может нанести весомый ущерб бюджету страны. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что Эзугбая был руководителем Грузинской железной дороги из 2005 до 2021 год — целых семь лет. По информации "Лига.Нет", он является одним из ближайших соратников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Как сообщает "УНИАН", на родине Ираклий Эзугбая находится в розыске. На него возбуждено уголовное дело за якобы хищение в особо крупных размерах — 40 млн долларов.

Также журналисты "Вести.юа" сообщают, что к трудностях с направлениями грузоперевозок может быть причастен и начальник "УЗ" Владимир Жмак. К слову, Жмак был первым заместителем Саакашвили, пока тот возглавлял Одесскую ОГА. 

Госбюджет Украины может лишиться 450 млн грн из-за нового директора ”Укрзализныци” — СМИ - фото 2

Дополнительно "Вести.юа" сообщают, что в ситуацию с "УЗ" может быть замешан еще один представитель бывшей команды Саакашвили, первый заместитель директор НАБУ Гизо Углава. Между прочим, еще весной 2019 года представители Bihus.info расследовали коррупционные схемы в "Укроборонпроме", якобы связанные с ним. 

Также отмечается, что сейчас в Украине существенно сокращаются объемы грузоперевозок. Судя по данным Госукрстата, 2020 год отметился как самый провальный в этом направлении за последние 30 лет.


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Источник: https://vesti.ua/strana/ukraina-poteryala-450-mln-grn-iz-za-korruptsionnyh-v-ukrzaliznytse
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