Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания сегодня, 26 ноября, одобрил
проект государственного бюджета на 2021 год.
По словам главы правительства, в следующем году ожидается
рост экономики, что позволит продолжить наращивать расходы на медицину,
образование и оборону.
Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме
1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.
Также
уменьшили дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит
был на уровне 7,5%.
Напомним, Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021.
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