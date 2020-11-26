Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания сегодня, 26 ноября, одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.



"Мы провели много совместной работы и консультаций с народными депутатами. Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в следующем году ожидается рост экономики, что позволит продолжить наращивать расходы на медицину, образование и оборону.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Также уменьшили дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

" То есть, на 2021 год предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы, и медицины, и оказание поддержки предпринимателям, которые пострадали от пандемии ", – заявил премьер .

Напомним, Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021.

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