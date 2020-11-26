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Главная Новости Бизнес бюджет Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год
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Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год

Доработанный документ передадут Верховной Раде

сегодня, 19:39
Автор:

Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания сегодня, 26 ноября, одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год

"Мы провели много совместной работы и консультаций с народными депутатами. Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в следующем году ожидается рост экономики, что позволит продолжить наращивать расходы на медицину, образование и оборону.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Также уменьшили дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

"То есть, на 2021 год предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы, и медицины, и оказание поддержки предпринимателям, которые пострадали от пандемии", – заявил премьер.

Напомним, Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021.


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