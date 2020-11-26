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Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021

Переговоры с МВФ по части бюджета Украины на следующий год завершены

сегодня, 09:40
Автор:

Сергей Медведев

Основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено. 

Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021

Как сказано в сообщении пресс-службы Минфина, "Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021г., что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша".

Отмечается, что основным акцентом в формировании общего видения со специалистами Фонда стали рамки доходов и допустимый дефицит. Теперь же работники Министерства считают, что схожие оценки главного финансового документа страны позволят и далее успешно сотрудничать с МВФ — то есть, рассчитывать на получение новых кредитов.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада  5 ноября  в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов.  Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).

 


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_uspishno_zavershiv_peregovori_z_mvf_shchodo_proektu_derzhbiudzhetu_na_2021_rik-2565
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