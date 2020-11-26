Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021

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Сергей Медведев
Основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено.
Отмечается, что основным акцентом в формировании общего видения со специалистами Фонда стали рамки доходов и допустимый дефицит. Теперь же работники Министерства считают, что схожие оценки главного финансового документа страны позволят и далее успешно сотрудничать с МВФ — то есть, рассчитывать на получение новых кредитов.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).
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