Минфин согласовал с МВФ проект бюджета-2021

Основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено.

Как сказано в сообщении пресс-службы Минфина, "Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021г., что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша".

Отмечается, что основным акцентом в формировании общего видения со специалистами Фонда стали рамки доходов и допустимый дефицит. Теперь же работники Министерства считают, что схожие оценки главного финансового документа страны позволят и далее успешно сотрудничать с МВФ — то есть, рассчитывать на получение новых кредитов.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!