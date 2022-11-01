Кабмин подготовил проект госбюджета ко второму чтению: о чем говорят новые показатели

Правительство уже приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и привел обновленные основные показатели. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об особенностях данного проекта бюджета.

Гривны. Фото из открытых источников

В основу проекта бюджета-2023 положена очень приблизительная макроэкономика

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак считает, что бюджет-2023 – больше формальность, чем реальный план доходов и расходов на будущей год.

"Потому что основной фактор – продолжительность войны, – поясняет он. – Точно сказать, когда именно мы победим, невозможно. Это может произойти и в начале следующего года, и в середине, и в конце. Нельзя исключать, что война продолжится и после 2023 года. Но всем понятно, что после нашей победы всё существенно изменится. Все показатели доходов, расходов, средств на восстановление, помощи пострадавшим и так далее. Именно поэтому в основу проекта бюджета-2023 положена очень приблизительная макроэкономика".

Характеризуя некоторые общие данные главного финансового документа, Тарас Козак обратил внимание на то, что крайне осторожно (и это правильно), консервативно оцениваются объемы грантов, которые мы надеемся получить в будущем году. Хоть те же США, напоминает он, обязались ежемесячно предоставлять нам 1,5 млрд долларов (то есть, 18 млрд в год), пока идет война (и огромное им спасибо, что это именно гранты).

Отметим, что, в проекте дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП, покрывать его намерены за счет помощи партнеров. Речь идет о привлечении 38 млрд долларов (от ЕС, США, МВФ и других доноров).

"Важно и то, что ко второму чтению изменили курс доллара, – считает Тарас Козак. – Ранее он был 50 грн/долл. к концу следующего года, а сейчас прогнозируется 45,8 грн/долл., в среднем же за год – 42,2 грн/долл. Это ближе к реальности. Хорошо, что Минэкономики прислушалось к тем, кто называл заниженным курс грн в прошлом прогнозе".

Основная часть финансов идет на армию, а с помощью наших западных партнеров закрывается социалка

Инвестиционный банкир Сергей Фурса признался, что никаких ожиданий от этого проекта госбюджета у него нет.

"Он такой же, какой имеем в этом году – бюджет военного времени. А именно – основная часть финансов идет на армию, а с помощью наших западных партнеров закрывается социалка", – поясняет он.

По словам Сергея Фурсы, не имеет никакого значения и то, какой курс доллара заложен в бюджете.

"Потому что курс валют определяет платежный баланс, торговые взаимоотношения, в нашем случае – война, которая давит на курс, на психологию. Но не то, что написано в бюджете. Там просто пишут прогноз, – отмечает эксперт. – Нужно взять какой-то параметр – берут такой-то или такой-то. И это не значит, что курс будет именно такой, как прописали в проекте бюджета".

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