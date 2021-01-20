Кабмин повысил зарплаты учителям: известна сумма

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Вечканова Елена
20 января на очередном заседании Кабмина Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат учителям. По сообщению чиновника, выплаты педагогам должны вырасти на 20%.
Зарплаты учителей в 2021 году вырастут на 20%. Фото: Depositphotos
Такое изменение заработной платы связана с новой тарифной сеткой, по которой вычисляют должностные оклады работников бюджетных учреждений.
Учитывая запланированные в госбюджете на 2021 год почти 100 млрд гривен для выплат учителям, Денис Шмыгаль уверен: принятое решение о повышении является просчитанным и финансово обеспеченным.
Поддерживает повышение "образовательных" зарплат и нынешний министр образования и науки Сергей Шкарлет. Благодарность чиновникам, которые способствовали принятию соответствующего постановления, чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.
Также глава МОН рассказал о приблизительных суммах окладов педагогов уже в январе 2021 года.
Заработная плата учителя без категории заведения общего среднего образования увеличится, по сравнению с сентябрем прошлого года, на 809 гривен. Соответственно, эта сумма составит 4859 гривен. Учителя высшей категории уже в этом месяце получат увеличенную зарплату в размере 6461 гривен.
Отдельно Сергей Шкарлет добавил, что согласно измененной тарифной сетки будут начисляться и все доплаты, надбавки и поощрения.
Ранее "Комментарии" вместе с экспертами исследовали, насколько реальна отставка нынешнего Кабинета министров Украины.
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