Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали

Ситуация с коронавирусом в Украине пока остается тяжелой. Несмотря на введение карантинных ограничений, резкого снижения числа новых случаев не отмечается. Поэтому в правительстве готовят дополнительные меры противодействия эпидемиии. В частности, на внеочередном заседании правительства речь шла о развертывании мобильных госпиталей. На это министры решили выделить из бюджета 118 млн грн.

Деньги пойдут на обустройство временных госпиталей для больных Covid-19 в Киеве, Одессе и Краматорске. С таким заявлением на брифинге выступил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Вместе было выделено 118 млн грн, они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске", — сообщил Степанов.

Напомним, портал "Комментарии" уже сообщал, что в Одессе, в главном порту Украины планируют разместить полевой госпиталь для коронавирусных больных. Сами портовики выступают резко против. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что для этого Одесской ОГА выделялось помещение концерт-холл Морвокзала. Но когда представители СМИ посетили его, оказалось, что помещение в плачевном состоянии — в нем отсутствуют элементарные условия — свет, вода и отопление. Канализации также нет.

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