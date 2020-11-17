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Главная Новости Бизнес бюджет Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали
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Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали

Мобильные госпитали обустроят в Киеве, Одессе и Краматорске

сегодня, 11:25
Автор:

Сергей Медведев

Ситуация с коронавирусом в Украине пока остается тяжелой. Несмотря на введение карантинных ограничений, резкого снижения числа новых случаев не отмечается. Поэтому в правительстве готовят дополнительные меры противодействия эпидемиии. В частности, на внеочередном заседании правительства речь шла о развертывании мобильных госпиталей. На это министры решили выделить из бюджета 118 млн грн.

Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали

Деньги пойдут на обустройство временных госпиталей  для больных Covid-19 в Киеве, Одессе и Краматорске. С таким заявлением на брифинге выступил глава украинского Минздрава Максим Степанов. 

"Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Вместе было выделено 118 млн грн, они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске", — сообщил Степанов.

Напомним, портал "Комментарии" уже сообщал, что в Одессе, в главном порту Украины  планируют разместить полевой госпиталь для коронавирусных больных. Сами портовики выступают резко против. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что для этого Одесской ОГА выделялось помещение концерт-холл Морвокзала. Но когда представители СМИ посетили его, оказалось, что помещение в плачевном состоянии — в нем отсутствуют элементарные условия — свет, вода и отопление. Канализации также нет.


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Источник: https://vesti.ua/strana/kabmin-vydelil-118-mln-griven-na-razvorachivanie-mobilnyh-gospitalej
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