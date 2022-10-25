Как Украине сэкономить бюджет во время войны - поможет ли сокращение расходов на госструктуры

Вызовы полномасштабной войны заставили правительство приступить к пересмотру функционала государственной службы. Теперь власти приступили к новой реформе, во время которой планируют сократить министерства, центральные органы исполнительной власти, существенно урезать количество чиновников, изменить систему начисления зарплаты. Также в бюджете-2023 уже заложено сокращение расходов на государственные структуры. Почему власть должна идти на такой шаг и даст ли это нужную экономию для главной сметы страны – издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.

Гривны. Фото из открытых источников

Государство стоит нам всем 1,5% ВВП, поэтому даже сократив расходы на 30%, мы получаем 1% ВВП

Глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что в законопроекте бюджета-2023 заложено на 11,5 млрд меньше на финансирование правительства, местных государственных администраций и министерств. Сейчас только несколько министерств увеличивают свои расходы и среди них министерство обороны, министерство внешней политики, то есть самые необходимые.

"Это только первый шаг и в планах есть сокращение государственного аппарата, а значит и расходов на него по меньшей мере на 30%. Планом восстановления Украины предусматривается создание так называемого центра правительства, когда все министерства будут лишены хозяйственных и административных функций и будут консолидированы только в центре правительства, которое будет юридическим лицом", – отметил Даниил Гетманцев.

По его словам, министерства будут насчитывать по 50 человек, которых будут определять исключительно политики. Эта реформа уже запланирована и будет осуществлена.

"Я угодно хотел бы напомнить сторонникам тезиса "а давайте уменьшим государство и уменьшим налоги", потому что государство съедает налогов много, что государство стоит нам всем 1,5% ВВП, поэтому даже сократив расходы на 30%, мы получаем 1% от ВВП. Например, социалка – 14-15%, образование, медицина – 5-6%, а оборона в этом году 70% ВВП. Это абсолютно не соразмерные цифры и даже распустив государство полностью, то есть, не тратя ни копейки, мы не найдем достаточного резерва для того, чтобы это существенно повлияло на размеры налогообложения и на перераспределение ресурсов", – отметил Гетманцев.

Общегосударственные расходы имеют много статей, которые используются неэффективно

Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что уровень общегосударственных расходов за последние годы в Украине сократился почти с 50% от ВВП 2014-го до примерно 42% ВВП в посткризисный 2021 год. Этот показатель еще очень далек от оптимальных для Украины 33–35% от ВВП, рассчитанных и рекомендованных экономистами, с учетом уровня институционального развития страны.

"В 2022 году, ввиду полномасштабных военных действий, уровень общегосударственных расходов вырос до 65–70% ВВП, что для военного времени является вынужденным допустимым показателем. Безусловно, во время войны мы должны привлекать дополнительный ресурс из всех возможных источников, уровень перераспределения через публичные финансы может быть значительно больше, чем оптимальный. Это происходило почти во всех воевавших странах. В то же время, необходимо уже планировать, как быстро восстановить экономику после значительного падения в 35% ВВП в 2022 году и обеспечить устойчивый экономический рост после завершения войны и освобождения территорий Украины", – отмечает эксперт.

Он предлагает вместе с сокращением госрасходов сократить наиболее вредные, согласно исследованиям OECD – прямые налоги. Для Украины наиболее вредны налоги на фонд оплаты труда и налог на прибыль предприятий. Налог на прибыль предприятий имеет дискреционную базу и создает стимулы для коррупции, его следует заменить на инновационный налог на выведенный капитал.

"Нагрузка на заработную плату должна быть уменьшена до 20-25%, что позволит вывести из тени рынок труда и ускорить рост заработных плат работникам. Что нужно сокращать? Общегосударственные расходы имеют много статей, которые используются неэффективно, прежде всего это тысячи госпредприятий, которые годами тратят ресурсы налогоплательщиков, сверхбольшие бюрократические фонды социального страхования и другие малоэффективные государственные структуры. Все это необходимо срочно передать в частный сектор, который значительно эффективнее государственного управления. Также неэффективно и непрозрачно распределение социальных выплат и льгот, которое необходимо сделать прозрачным и эффективным. Это и значительное количество псевдольготников, купивших себе тот или иной статус, чтобы иметь льготы; "мертвых душ", получающих пенсии и льготы; небедных владельцев больших поместий, получающих субсидии на коммунальные услуги и т.д. Все эти изменения необходимо уже планировать, проводить расчеты и готовить соответствующие изменения в Налоговый и Бюджетный Кодекс", – отметил Олег Гетман.

За государством сейчас закреплено чрезмерное количество функций, выполнение которых потребляет огромное количество ресурсов, выдавая при этом низкий КПД.

Экономист, соучредитель "Студии здравого смысла" и "Движение Украина 30" Андрей Гарнат поясняет:

"Когда государство создано не для комфорта, развития и безопасности граждан, сама идея реформы государственного устройства посредством сокращения численности госчиновников и их финансирования – обречена на крах. За всё время независимости, с 1991 года, в нашей стране полномочия, количество и финансовое обеспечение чиновников только увеличивалось. В итоге дошли до того, что численность проверяющих достигла паритета численности предпринимателей".

По мнению эксперта, один пласт идеологически и ментально оторвался от другого. При этом, оба неустанно работают, но с той лишь разницей, что вторые создают добавленную стоимость и генерируют востребованный полезный продукт, а первые "продают" вторым услуги, которые зачастую не только не актуальны и не запрошены, но и приносят вред как гражданам целом, так и экономике в частности.

"За государством сейчас закреплено чрезмерное количество функций, выполнение которых потребляет огромное количеств ресурсов, выдавая при этом низкий КПД с отвратительным качеством, – подчеркивает Андрей Гарнат. – Уже понятно, что за государством нужно оставить только основные функции, к которым относятся: внешняя и внутренняя безопасность, судебная часть, крупные стратегически важные инфраструктурные объекты и внешняя политика".

Средняя зарплата чиновника, уверен эксперт, не должна превышать среднюю заработную плату по стране в отчётном году. Только так, подчеркивает он, у бюджетников возникнет живой стимул к созиданию.

"Затеянную новую реформу доверено исполнять тем же людям, которые по основному замыслу должны быть сокращены и приведены к порядку. Результат сего действа очевиден, – считает Андрей Гарнат. – Но выполнить актуальную, стоящую на повестке дня, задачу возможно, если задействовать и предоставить субъектность уже имеющимся в стране реальным элитам. Они пока не проявлены в большой политике, но уже имеют достаточно наработок, виденье необходимых изменений и конструкцию иного устройства страны. Но сделать это представляется возможным лишь на следующих перевыборах законодательной власти страны. Соответственно – после войны".

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