Каким будет новый бюджет: плюсы и минусы главного финансового документа Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. О том, что повлияло на такое распределение голосов, к чему приведут правки и какой бюджет получили украинцы поведали эксперты.

"Голосование за бюджет разделило депутатов на три группы"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что голосование за бюджет стало консенсусным для большинства парламентариев. Он напомнил, что во втором чтении и в целом законопроект №4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год приняло 289 народных депутатов Украины: фракция "Слуга Народа" дала 225 голосов, "Батькивщина" — 12 голосов, партия "За майбутнє" — 21, группа "Доверие" — 20, внефракционные нардепы – 11 голосов.

По мнению Сергея Быкова, голосование разделило нардепов на три большие группы:

1) ответственные: те, кто голосовал "за";

2) "баба Яга против": ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос";

3) "всё равно": те, кто не имели конкретной позиции по бюджету.

"Бюджет можно критиковать по разным причинам, — отмечает политконсультант. — Можно говорить, что какие-то программы недофинансировали, куда-то надо было отправить больше денег. Но основной критерий оценки бюджета — это его выполнимость. Бюджет который приняли — можно выполнить, а это главное".

Глава ИНПОЛИТ подчеркивает: как бы оппозиция не пыталась сеять панику, например, на образование выделили на 34 млрд грн больше, чем было в бюджете 2020 года. А программу "Большое строительство" сократили. Изначально планировали на эту программу президента выделить 150 млрд, но в финальной версии бюджета осталось только 89 млрд.

"Доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению. А расходы — 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн", — отмечает Сергей Быков.

"На перераспределение ресурсов повлияла пандемия"

Доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан ключевым отличием бюджета-2021 от бюджетов предыдущих лет называет заметное увеличение расходов на здравоохранение.

"По Сводному бюджету, эта категория расходов должна вырасти с 3,2% ВВП в 2019 году до 4,2% в 2021-м. В условиях пандемии такое перераспределение ресурсов, безусловно, оправдано, — уверена эксперт. — Но хроническое длительное недофинансирование публичной сферы здравоохранения и тотальный дефицит бюджетных средств не позволяют довести финансирование этой сферы до надлежащего уровня — ни в 2020, ни в 2021. Поэтому люди не смогут рассчитывать на адекватную медицинскую помощь в государственных учреждениях".

Среди позитивов бюджета-2021 Татьяна Богдан отмечает: увеличение программы госгарантий медицинского обслуживания населения, программы экстренной медпомощи, включение в бюджет расходов на вакцинацию от COVID-19.

"На финансирование образования из Сводного бюджета планируется направить более 290 млрд грн или 6,5% ВВП, — продолжает доктор экономических наук. — Такие расходы являются меньше плановых расходов 2020 (6,7%), но превышают фактические расходы 2019 (6% ВВП). В ходе составления бюджета на следующий год власти решили отказаться от реализации положений Постановления Кабинета министров №822 о повышении заработной платы педагогических работников. Оклады учителей и преподавателей будут несущественно проиндексированы с 1 января и 1 декабря 2021 в соответствии с ростом ставки зарплаты I тарифного разряда".

В реальной жизни, подчеркивает Татьяна Богдан, заниженный уровень оплаты труда работников образовательной сферы ухудшает качество образовательных услуг и постепенно выливается в снижение производительности труда на макроуровне. А такие процессы подрывают основы экономического развития страны и детерминируют сохранение массовой бедности населения.

По словам эксперта, сравнение плановых расходов-2021 с расходами-2020 указывает на незначительное сокращение расходов на государственное управление, оборону, общественный порядок, безопасность, судебную власть. Такие изменения вполне оправданы, уверена Татьяна Богдан. Ведь все из приведенных функций государства (кроме обороны) в последние годы финансировались более чем достаточно — при разрушении сфер развития человеческого капитала.

"Новый бюджет кардинально не отличается от предыдущих"

Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение населения планируют в будущем году уменьшить на 0,5% ВВП (в сравнении с расходами в 2019-м) и на 1,1% ВВП (в сравнении с расходами в 2018-м).

"Такое сокращение отражает содержание заниженных размеров социальных пособий и пенсий, которые во многих случаях не покрывают базовых физиологических потребностей человека, — отмечает эксперт. – Размер официального прожиточного минимума (что является основой для расчета многих социальных пособий и минимальной пенсии по возрасту) в настоящее время вдвое отстает от размера фактического прожиточного минимума, который рассчитывается Министерством социальной политики. Такая ситуация обрекает на хроническую бедность большинство нетрудоспособных граждан Украины — указывает на нивелирование роли государства как гаранта выживания человека в сложных жизненных обстоятельствах".

Бюджетом закладывается существенное увеличение ассигнований на содержание отдельных силовых структур и государственных органов — Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора, Министерство юстиции, Пограничной службы, Государственное управление делами, Службы специальной связи, др. Такие решения не могут быть обоснованными в условиях массовой бедности населения и неподготовленности здравоохранения к оказанию помощи больным в период пандемии, уверена Татьяна Богдан.

"В целом бюджет-2021 кардинально не отличается от бюджетов текущего и предыдущих лет, — резюмирует эксперт. – Рост бюджетного дефицита до 5,5% ВВП предоставляет государству определенные возможности для увеличения ассигнований на здравоохранение, финансирование дорожного хозяйства, определенных органов правопорядка и госуправления. Но с высокой вероятностью в следующем году будут сохраняться хронические проблемы недофинансирования ключевых сфер деятельности государства — при массовых злоупотреблениях с использованием бюджетных средств".

Как сообщал портал "Комментарии", год заканчивается с серьезной дырой в бюджете. Государству не хватает около 250 млрд гривен. Украинские эксперты поделились с читателями "Комментариев" мыслями относительно действий правительства и опасностей для украинцев — задержка пенсий, рост тарифов, сокращение социальных расходов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!