Кому в Украине готовятся повысить зарплаты: Кабмин рассмотрит вопрос

Правительство Украины может рассмотреть поднятие зарплат полицейским. Сроки рассмотрения вопроса пока неизвестны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Зарплата в Украине. Фото из открытых источников

Министр отметил, что два года в Украине зарплаты полицейских не индексируются, соответственно и не повышаются. Министр напомнил, что работникам Нацполиции дополнительно выплачивают 10 тысяч гривен. В областях, где проходят боевые действия, выплаты составляют 30 тысяч гривен.

По словам Игоря Клименко, средняя заработная плата полицейского в Украине составляет 34-36 тысяч гривен.

"Мы будем на правительстве вопрос повышения зарплаты также, возможно, в дальнейшем рассматривать. Но это будет огульно (недифференцированный подход, — ред.) по всему государству", — заявил глава МВД.

Читайте также на портале "Комментарии" — средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении заместителя министра экономики Украины Андрея Телюпы.

Таким образом, номинальный рост зарплат в 2024 году был выше предыдущих ожиданий правительства (20 581 гривен). Рост реальных зарплат также превысил ожидания (12%). Минэкономики по-прежнему прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%. Андрей Телюпа сообщил, что в правительстве прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 9,5% (декабрь к декабрю). В то же время прогноз по росту ВВП также остается без изменений — 2,7%.

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