Банкиры не верят в гривну: прогноз по курсу доллара вновь ухудшился

Курс доллара в следующие 12 месяцев продолжит рост. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс гривны. Фото из открытых источников

В январе 2025 года финансовые аналитики ожидают курс 45,19 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за декабрь прошлого года (44,83 грн/доллар).

Украинские банкиры в январе ожидаю курс через 12 месяцев на уровне 45,31 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь на уровне 44,92 грн/доллар.

По информации НБУ, население в декабре 2024 года прогнозировало курс на уровне 44,11 грн/доллар. Это выше, чем в ноябре — 44,11 грн/доллар.

Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали курс на уровне 44,42 грн/доллар. Прогноз повышен по сравнению с августом (43,72 грн/доллар).

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен. Затем курс несколько снизился.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)", — говорится в отчете.



