МОЗ потратит 10 миллионов гривен на исследования геев (Фото)

Министерство здравоохранения начало беспокоиться о представителях ЛГБТ-сообщества. Это можно отследить на сайте государственных закупок.

МОЗ потратит 10 миллионов гривен на изучение поведения геев. Фото: bigpicture.ru

Центр общественного здоровья МОЗ Украины объявил десятимиллионной тендер на проведение исследований гомосексуальных отношений между мужчинами.

Сообщение было опубликовано 1 февраля. На подачу заявки дается месяц. Конечный срок — 5 марта 2021 года. Точная сумма финансирования проекта составляет 10 240 669 гривен.





Напомним, что Киевский международный институт социологии провел очередной опрос среди населения Украины на тему доверия к политикам. Так, исходя из ответов респондентов, стало понятно, что наибольший уровень доверия на сегодня в украинцев к мэру Киева, Виталию Кличко. На каком месте оказался президент Украины Владимир Зеленский, смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что народные депутаты во время очередного заседания проголосовали за проект закона, который усиливает уголовную ответственность за незаконное выселение из любого вида жилья.

Лиц, которых обвиняют в незаконном выселении людей из квартиры или дома, смогут оштрафовать на 10000-25000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Учитывая, что размер НМДГ уже много лет равен 17 гривен, нехитрая арифметика показывает реальные цифры взысканий: 170- 425 000 гривен. Другой вариант наказания — это лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Подробности читайте здесь.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Украины инициировал проведение проверки состояния готовности подразделений ВСУ, которые находятся на передовой. Что это будет значить, читайте в нашем материале.









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