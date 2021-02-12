На что "Слуги народа" потратили государственные средства в 2020 году

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Кириєнко Анна
Заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире телеканала Еспресо.TV рассказала, на что тратят деньги украинские партии.
Тщетное использование бюджета: на что партия Слуга народа тратит деньги. Фото: static1.iod.media
По словам эксперта, фракции достаточно неэффективно и расточительно используют государственные средства. Об этом свидетельствуют финансовые отчеты за год, которые фракции подали еще девятого февраля.
Кроме того, представители партии "Слуга народа" чаще всего тратили средства на социологические опросы, различные тренинги, поддержку сайтов, социальных сетей и съемку видео.
Наталья Линник сообщает, что эти деньги можно использовать с большей пользой. Например, поддерживать аналитические центры, которые бы помогали создавать нужные законопроекты.
Напомним, что в ближайшее время украинцы могут возмутиться ростом тарифов еще больше, чем до начала "тарифного Майдана". Несмотря на заявления правительства о том, что до окончания отопительного сезона стоимость газа и горячей воды не изменятся, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко прогнозирует увеличение "коммуналки" в два раза.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько денег потеряла Украина от оккупации Донбасса и какая сумма понадобится чтобы восстановить разрушенные территории Донецкой и Луганской областей.
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