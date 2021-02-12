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На что "Слуги народа" потратили государственные средства в 2020 году

По словам заместителя генерального директора Комитета избирателей Украины Натальи Линник, украинские партии неэффективно используют государственный бюджет

сегодня, 13:25
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире телеканала Еспресо.TV рассказала, на что тратят деньги украинские партии.

На что "Слуги народа" потратили государственные средства в 2020 году

Тщетное использование бюджета: на что партия Слуга народа тратит деньги. Фото: static1.iod.media

По словам эксперта, фракции достаточно неэффективно и расточительно используют государственные средства. Об этом свидетельствуют финансовые отчеты за год, которые фракции подали еще девятого февраля.

"Есть уже первые несоответствия в площадях, которые арендуют "ОПЗЖ". Это 2000 квадратных метров на трех официально задекларированных работников данной партии. Также "Слуга народа" арендует помещение на улице Парковой площадью 1830 квадратных метров. На эту площадь официально партия зарегистрировала 8 работников. То есть, на одного работника выделено 228 квадратов. Трудно представить рабочий кабинет такой площади. Именно поэтому, средства налогоплательщиков не используют эффективно", — заявила Линник.

Кроме того, представители партии "Слуга народа" чаще всего тратили средства на социологические опросы, различные тренинги, поддержку сайтов, социальных сетей и съемку видео.

Наталья Линник сообщает, что эти деньги можно использовать с большей пользой. Например, поддерживать аналитические центры, которые бы помогали создавать нужные законопроекты.

Напомним, что в ближайшее время украинцы могут возмутиться ростом тарифов еще больше, чем до начала "тарифного Майдана". Несмотря на заявления правительства о том, что до окончания отопительного сезона стоимость газа и горячей воды не изменятся, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко прогнозирует увеличение "коммуналки" в два раза.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько денег потеряла Украина от оккупации Донбасса и какая сумма понадобится чтобы восстановить разрушенные территории Донецкой и Луганской областей.


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Источник: https://ru.espreso.tv/news/2021/02/11/quotsluga_narodaquot_v_2020_godu_bolshe_vsego_potratyla_sredstv_na_semku_vydeo_y_podderzhku_socyalnykh_seteyquot_lynnyk
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