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На Закарпатье построят новый международный аэропорт - детали

В Украине планируют построить еще один международный аэропорт недалеко от Мукачева

28 апреля 2021, 13:30
Автор:

Кириєнко Анна

Через три года на Закарпатье планируют построить новый аэропорт. Прогнозируется, что новый аэропорт будет способствовать экономическому развитию региона. Данную информацию сообщила Закарпатская обладминистрация.

Аэропорт территориально будет располагаться вблизи Мукачево. За образец будет взят современный аэропорт в Хорватии.

На Закарпатье построят новый международный аэропорт - детали

Международный аэропорт появится на Закарпатье - подробности. Фото: tk.media

Строительство аэропорта состоится в рамках программы "Большая стройка". Стоит отметить, что данное решение может принести много положительных изменений для Закарпатья. Прежде всего сведение локации поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.

На разработку плана аэропорта и приготовления необходимой документации было выделено 30 миллионов гривен из государственного бюджета. В будущем деньги понадобятся на строительство взлетно-посадочной полосы (три миллиарда гривен) и на инфраструктуру (один миллиард гривен).

"Это критически важный государственный инфраструктурный проект, который сформирует область как международную транспортную платформу для успешного ведения бизнеса, привлечения внутренних и внешних инвестиций, развития туризма и экономического потенциала всей страны", — заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, что украинское правительство подписало Меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец — Броды — Ровно. Почему он нужен? Как могут на этом нагреть руки? С этими вопросами портала "Комментарии" помог разобраться эксперт. Его мнение читайте в нашем материале.



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Источник: https://carpathia.gov.ua/news/na-zakarpatti-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu-shchodo-proyektuvannya-ta-budivnictva-novogo-aeroportu-v-zakarpatskij-oblasti?fbclid=IwAR3GWrlS0033uZqEwmxKx6QBxYHrA7I7kQIY5YZ1kH2trUhmlRCeE6BP1XQ
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