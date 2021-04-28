На Закарпатье построят новый международный аэропорт - детали

Строительство аэропорта состоится в рамках программы "Большая стройка". Стоит отметить, что данное решение может принести много положительных изменений для Закарпатья. Прежде всего сведение локации поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.
На разработку плана аэропорта и приготовления необходимой документации было выделено 30 миллионов гривен из государственного бюджета. В будущем деньги понадобятся на строительство взлетно-посадочной полосы (три миллиарда гривен) и на инфраструктуру (один миллиард гривен).
Напомним, что украинское правительство подписало Меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец — Броды — Ровно. Почему он нужен? Как могут на этом нагреть руки? С этими вопросами портала "Комментарии" помог разобраться эксперт. Его мнение читайте в нашем материале.