На Закарпатье построят новый международный аэропорт - детали

Аэропорт территориально будет располагаться вблизи Мукачево. За образец будет взят современный аэропорт в Хорватии.

Международный аэропорт появится на Закарпатье - подробности. Фото: tk.media

Строительство аэропорта состоится в рамках программы "Большая стройка". Стоит отметить, что данное решение может принести много положительных изменений для Закарпатья. Прежде всего сведение локации поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.

На разработку плана аэропорта и приготовления необходимой документации было выделено 30 миллионов гривен из государственного бюджета. В будущем деньги понадобятся на строительство взлетно-посадочной полосы (три миллиарда гривен) и на инфраструктуру (один миллиард гривен).

"Это критически важный государственный инфраструктурный проект, который сформирует область как международную транспортную платформу для успешного ведения бизнеса, привлечения внутренних и внешних инвестиций, развития туризма и экономического потенциала всей страны", — заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, что украинское правительство подписало Меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец — Броды — Ровно. Почему он нужен? Как могут на этом нагреть руки? С этими вопросами портала "Комментарии" помог разобраться эксперт. Его мнение читайте в нашем материале.